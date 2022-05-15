Galaxy Watch 5 Pro, titanyum gövde ve safir cam ile geliyor

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Galaxy Watch 4 serisi ile Tizen işletim sistemini bırakarak Wear OS’a geçen Samsung, Galaxy Watch 5 ile Wear OS çıtasını biraz daha yükseğe çekecek. İlk kez Pro modelini tanıtacak olan Samsung, bu model ile üst düzeyi hedefleyecek.

Titanyum gövdeye ve safir cama sahip olacak

Mobil dünyada yakın kaynakları ve doğru çıkan iddiaları ile bilinen Ice Universe, Galaxy Watch Pro 5’in titanyum gövde ve safir cam ile geleceğini belirtti. Titanyum hem dayanaklı hem de premium bir malzeme olduğundan üst seviye için uygun bir malzeme olmuş. Uzun zamandır Wear OS pazarında da safir cam görülmediğinden, Galaxy Watch 5 Pro’nun pazarda ciddi bir üst seviye algısı oluşturması bekleniyor.

Ayrıca Ice Universe, Galaxy Watch 5 Pro’nun ince bir gövdeye sahip olmayacağını da belirtmiş. Bu noktalar düşünüldüğünde Galaxy Watch 5 Pro, büyük ihtimalle ciddi anlamda yüksek fiyat ile çıkış yapacaktır. Galaxy Watch 4’ün başlangıç fiyatı 299 dolardı, Watch 5 Pro’nun ise 349-399 dolardan başlaması muhtemel gözüküyor. Bakalım Samsung, Wear OS pazarında premium bir akıllı saat ile nasıl bir başarı kazanacak.

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Galaxy Watch 5 Pro, titanyum gövdeye sahip olacak