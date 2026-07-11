Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2, yeni işlemci ve daha büyük bataryayla geliyor

    Samsung, yakında Galaxy Z serisi katlanabilir akıllı telefonlarına ek olarak, Galaxy Watch 9 serisini ve Galaxy Watch Ultra 2'yi tanıtacak. Yeni akıllı saatlerin resmi teknik özellikleri ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy Watch 9 & Galaxy Watch Ultra 2 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Unpacked etkinliğine birkaç gün kala, Samsung’un yeni ürünlerine ilişkin sızıntılar giderek daha ayrıntılı hale geliyor. Son olarak, yeni nesil Galaxy Watch ve Galaxy Watch Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Bu akıllı saatler 22 Temmuz'da Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 olarak piyasaya sürülecek.

    Yeni Galaxy Watch modellerinin kasa ve ekran boyutunda çok büyük bir değişiklik olmayacak. 1.3 inç ve 1.5 inç büyüklüğünde ekranlar, büyük ölçüde değişmeden kalacak; 40 mm Galaxy Watch 9 için 438 x 438 piksel, 44 mm Galaxy Watch 9 ve 47 mm Galaxy Watch Ultra 2 için ise 480 x 480 piksel çözünürlükte olacak.

    Samsung'un kendi işlemcisiyle gelmeyecekler

    Ancak yeni olan şey, Samsung'un artık saatlerinde kendi işlemcilerini kullanmaması. Yeni nesil Galaxy Watch’lar, Qualcomm’un Snapdragon Wear Elite işlemcisiyle gelecek. Bu, 3 nanometre üretim sürecinden geçen, beş çekirdekli (2.1GHz hızda çalışan yüksek performanslı bir çekirdek ve 1.95 GHz'e kadar hızda çalışan dört adet güç tasarruflu çekirdek) 64 bit bir işlemci olan Qualcomm SW6100.

    Galaxy Watch Ultra 2'de daha büyük batarya

    Modele bağlı olarak, 2 GB RAM ve 32GB ya da 64GB dahili depolama göreceğiz. Samsung’un yeni akıllı saatlerindeki ikinci önemli yenilik, daha büyük pil kapasitesi. Daha küçük modellerde pil kapasitesinde küçük bir artış görülürken, daha pahalı Galaxy Watch Ultra 2 önemli bir yükseltme alıyor. 40 mm Galaxy Watch 9, önceki nesille aynı 325 mAh'lik pille geliyor. 44 mm Galaxy Watch 9'un pil kapasitesi ise 445 mAh. Ancak Samsung, Galaxy Watch Ultra 2'yi selefine göre önemli ölçüde daha büyük bir pille donattı. Bu yıl, pil kapasitesi 590 mAh'den 800 mAh'ye yükseltildi; bu da önemli ölçüde daha uzun pil ömrü sağlayacak.

    Tüm modeller Bluetooth 6.0, NFC ve çift bantlı Wi-Fi üzerinden bağlantı sunarken, LTE özellikli sürümler mobil ağ bağlantısını da destekliyor. Daha uygun fiyatlı iki model alüminyum kasaya sahipken, Samsung’un Galaxy Watch Ultra 2'nin kasasında ağırlık olarak titanyumu kullandığı söyleniyor. Ultra model, 100 metreye kadar suya dayanıklıyken, diğer modeller 5 ATM’ye dayanıklı.

    Samsung Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2, One UI Watch 9.0 ile geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    narkozdan sonra neden saçmalanır klavye makrosu mehmet karayiğit şikayet bosch buzdolabı alarm veriyor türk telekom faturalıdan faturasıza geçiş

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum