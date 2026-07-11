Samsung Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2, yeni işlemci ve daha büyük bataryayla geliyor

Tam Boyutta Gör Galaxy Unpacked etkinliğine birkaç gün kala, Samsung’un yeni ürünlerine ilişkin sızıntılar giderek daha ayrıntılı hale geliyor. Son olarak, yeni nesil Galaxy Watch ve Galaxy Watch Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Bu akıllı saatler 22 Temmuz'da Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 olarak piyasaya sürülecek.

Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Fold 8 Ultra fiyatları sızdırıldı 8 sa. önce eklendi

Yeni Galaxy Watch modellerinin kasa ve ekran boyutunda çok büyük bir değişiklik olmayacak. 1.3 inç ve 1.5 inç büyüklüğünde ekranlar, büyük ölçüde değişmeden kalacak; 40 mm Galaxy Watch 9 için 438 x 438 piksel, 44 mm Galaxy Watch 9 ve 47 mm Galaxy Watch Ultra 2 için ise 480 x 480 piksel çözünürlükte olacak.

Samsung'un kendi işlemcisiyle gelmeyecekler

Ancak yeni olan şey, Samsung'un artık saatlerinde kendi işlemcilerini kullanmaması. Yeni nesil Galaxy Watch’lar, Qualcomm’un Snapdragon Wear Elite işlemcisiyle gelecek. Bu, 3 nanometre üretim sürecinden geçen, beş çekirdekli (2.1GHz hızda çalışan yüksek performanslı bir çekirdek ve 1.95 GHz'e kadar hızda çalışan dört adet güç tasarruflu çekirdek) 64 bit bir işlemci olan Qualcomm SW6100.

Galaxy Watch Ultra 2'de daha büyük batarya

Modele bağlı olarak, 2 GB RAM ve 32GB ya da 64GB dahili depolama göreceğiz. Samsung’un yeni akıllı saatlerindeki ikinci önemli yenilik, daha büyük pil kapasitesi. Daha küçük modellerde pil kapasitesinde küçük bir artış görülürken, daha pahalı Galaxy Watch Ultra 2 önemli bir yükseltme alıyor. 40 mm Galaxy Watch 9, önceki nesille aynı 325 mAh'lik pille geliyor. 44 mm Galaxy Watch 9'un pil kapasitesi ise 445 mAh. Ancak Samsung, Galaxy Watch Ultra 2'yi selefine göre önemli ölçüde daha büyük bir pille donattı. Bu yıl, pil kapasitesi 590 mAh'den 800 mAh'ye yükseltildi; bu da önemli ölçüde daha uzun pil ömrü sağlayacak.

Tüm modeller Bluetooth 6.0, NFC ve çift bantlı Wi-Fi üzerinden bağlantı sunarken, LTE özellikli sürümler mobil ağ bağlantısını da destekliyor. Daha uygun fiyatlı iki model alüminyum kasaya sahipken, Samsung’un Galaxy Watch Ultra 2'nin kasasında ağırlık olarak titanyumu kullandığı söyleniyor. Ultra model, 100 metreye kadar suya dayanıklıyken, diğer modeller 5 ATM’ye dayanıklı.

Samsung Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2, One UI Watch 9.0 ile geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Samsung Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 özellikleri sızdırıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: