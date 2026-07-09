Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ve Watch 9'un resmi görselleri ortaya çıktı

    Samsung'un yeni nesil akıllı saatleri Galaxy Watch Ultra 2 ve Galaxy Watch 9 için geri sayım sürerken, cihazlara ait şimdiye kadarki en net basın görselleri internete sızdırıldı.

    Galaxy Watch Ultra 2 ve Watch 9'un resmi görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni nesil akıllı saatleri Galaxy Watch Ultra 2 ve Galaxy Watch 9 için geri sayım sürerken, cihazlara ait şimdiye kadarki en net basın görselleri internete sızdırıldı. Paylaşılan yüksek çözünürlüklü resimler, iki modelin tasarımını ve renk seçeneklerini ayrıntılı şekilde gözler önüne seriyor.

    Android Headlines tarafından paylaşılan görsellere göre Galaxy Watch Ultra 2 ve Galaxy Watch 9, seleflerinin tasarım çizgisini büyük ölçüde koruyor. Samsung, radikal bir tasarım değişikliği yerine mevcut görünümü küçük dokunuşlarla geliştirmeyi tercih etmiş görünüyor.

    Galaxy Watch 9 üç farklı renkle gelecek

    Sızdırılan görseller, Galaxy Watch 9'un Cream (Krem), Green (Yeşil) ve Graphite (Grafit) olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağını doğruluyor. Galaxy Watch Ultra 2 ise Gray (Gri) ve Silver (Gümüş) renk seçenekleriyle görüntülendi.

    Galaxy Watch Ultra 2 ve Watch 9'un resmi görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Galaxy Watch Ultra 2 ve Watch 9'un resmi görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Son söylentilere göre Galaxy Watch 9 serisi birçok pazarda zamlı fiyatlarla satışa çıkacak. İddialara göre, Bluetooth bağlantılı 40 mm modelin fiyatı 40 euro artacak. Bluetooth bağlantılı 44 mm model 30 euro zamlanacak. LTE destekli 40 mm model 50 euro, LTE destekli 44 mm model ise 30 euro daha pahalı olacak.
    Galaxy Watch Ultra 2 ve Watch 9'un resmi görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sızıntılara göre Galaxy Watch Ultra 2 yalnızca LTE bağlantılı versiyonla satışa sunulacak. Fiyatının mevcut Galaxy Watch Ultra'ya kıyasla 50 euro daha yüksek, yani yaklaşık 749 euro seviyesinde olması bekleniyor.

    Samsung'un Galaxy Watch Ultra 2 ve Galaxy Watch 9 modellerini 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nissan almera 1.5 tekna jameson usa 505 android auto youtube izleme tag heuer orjinal sorgulama istiklal marşı ingilizce

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 &#231;ip, 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 çip, 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum