Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ve Watch 9'un resmi görselleri ortaya çıktı

Android Headlines tarafından paylaşılan görsellere göre Galaxy Watch Ultra 2 ve Galaxy Watch 9, seleflerinin tasarım çizgisini büyük ölçüde koruyor. Samsung, radikal bir tasarım değişikliği yerine mevcut görünümü küçük dokunuşlarla geliştirmeyi tercih etmiş görünüyor.
Galaxy Watch 9 üç farklı renkle gelecek
Sızdırılan görseller, Galaxy Watch 9'un Cream (Krem), Green (Yeşil) ve Graphite (Grafit) olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağını doğruluyor. Galaxy Watch Ultra 2 ise Gray (Gri) ve Silver (Gümüş) renk seçenekleriyle görüntülendi.
Samsung'un Galaxy Watch Ultra 2 ve Galaxy Watch 9 modellerini 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtması bekleniyor.