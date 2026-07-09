Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ve Watch 9'un resmi görselleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni nesil akıllı saatleri Galaxy Watch Ultra 2 ve Galaxy Watch 9 için geri sayım sürerken, cihazlara ait şimdiye kadarki en net basın görselleri internete sızdırıldı. Paylaşılan yüksek çözünürlüklü resimler, iki modelin tasarımını ve renk seçeneklerini ayrıntılı şekilde gözler önüne seriyor.

Android Headlines tarafından paylaşılan görsellere göre Galaxy Watch Ultra 2 ve Galaxy Watch 9, seleflerinin tasarım çizgisini büyük ölçüde koruyor. Samsung, radikal bir tasarım değişikliği yerine mevcut görünümü küçük dokunuşlarla geliştirmeyi tercih etmiş görünüyor.

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Galaxy Watch 9 üç farklı renkle gelecek

Sızdırılan görseller, Galaxy Watch 9'un Cream (Krem), Green (Yeşil) ve Graphite (Grafit) olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağını doğruluyor. Galaxy Watch Ultra 2 ise Gray (Gri) ve Silver (Gümüş) renk seçenekleriyle görüntülendi.

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Tam Boyutta Gör Son söylentilere göre Galaxy Watch 9 serisi birçok pazarda zamlı fiyatlarla satışa çıkacak. İddialara göre, Bluetooth bağlantılı 40 mm modelin fiyatı 40 euro artacak. Bluetooth bağlantılı 44 mm model 30 euro zamlanacak. LTE destekli 40 mm model 50 euro, LTE destekli 44 mm model ise 30 euro daha pahalı olacak.

Tam Boyutta Gör Sızıntılara göre Galaxy Watch Ultra 2 yalnızca LTE bağlantılı versiyonla satışa sunulacak. Fiyatının mevcut Galaxy Watch Ultra'ya kıyasla 50 euro daha yüksek, yani yaklaşık 749 euro seviyesinde olması bekleniyor.

Samsung'un Galaxy Watch Ultra 2 ve Galaxy Watch 9 modellerini 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtması bekleniyor.

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Galaxy Watch Ultra 2 ve Watch 9'un resmi görselleri ortaya çıktı

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