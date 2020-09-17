Galaxy Z Flip 2 daha büyük dış ekran ve batarya ile geliyor

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Katlanabilir akıllı telefonlar pazarda artık yerini sağlamlaştırmış durumda. Bu sınıfın lideri konumundaki Samsung yeni ürünlerin çalışmalarını südürüyor. Galaxy Z Flip 2 bunlardan birisi.

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Galaxy Z Flip 2 neler sunacak?

Galaxy Z Flip modeli hatırlanacağı üzere dikey şekilde katlanan bir yapıya sahipti. Daha küçük dış ekran bilgilendirme ve vizör gibi işlere yararken; katlanabilir iç ekranda standart işlemler yerine getiriliyordu. Samsung bu modelin bir de 5G versiyonunu çıkarmıştı.

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Sektörden gelen bilgilere göre Galaxy Z Flip 2 modeli daha büyük bir dış ekrana sahip olacak. Dış ekranın daha fonksiyonel hale getirileceği tahmin ediliyor. Ayrıca katlanabilir ekran da firmanın yeni bir ultra ince katmanını kullanacak. Ekranı daha verimli hale getirmek için menteşe sisteminin de yenileneceği ifade ediliyor.

Son olarak yenilenen donanım ile birlikte bataryanın da büyüdüğü ifade ediliyor. Böylece daha uzun kullanım sürelerine ulaşılabilecek. Bunun haricinde işlemci, ekran boyutu, çözünürlük veya bellek gibi detaylar hakkında detay bulunmuyor. Galaxy Z Flip 2 en erken gelecek yılın başlarında tanıtılacak.

https://wccftech.com/galaxy-z-flip-2-specs-leak-bigger-display-battery-new-utg/

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