Samsung Galaxy Z Flip 3 için de Android 13 güncellemesi yayınlandı

Tam Boyutta Gör Android tarafında Pixel cihazları dışında en hızlı güncellemeleri veren Samsung, geçtiğimiz yıl Android 12 güncellemeleri ile diğer markalara örnek olmuştu. Ağustos ayında çıkış yapan Android 13 güncellemesini de hızlı bir şekilde birçok cihazına ulaştıran firma, şimdi de geçtiğimiz yılın sevilen akıllı telefonu Galaxy Z Flip 3’ü güncelliyor.

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Hindistan’da kullanıma sunuldu

Galaxy S22, S21, S20, Note 20, Galaxy A53, Galaxy A52, Galaxy Tab S8 ve bazı diğer modellerden sonra Samsung, Galaxy Z Flip 3 için de Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini yayınladı. F711BXXU3DVK3 kod adlı güncelleme, kasım güvenlik yaması ile beraber geliyor ve an itibari ile Hindistan’da kullanıma sunulmuş durumda.

Güncelleme, Galaxy Z Flip 3 cihazına özel yenilikler içermese de birçok yeniliği beraberinde getiriyor. One UI 5; yenilenmiş dinamik tema seçenekleri, daha akıllı Wi-Fi bağlantısı, yenilenmiş bildirim merkezi, üst üste binen widgetlar, geliştirilmiş gizlilik seçenekleri ve Samsung Dex yenilikleri ile beraber geliyor. Güncelleme, önümüzdeki haftalarda küresel olarak kullanıma sunulacaktır.

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Galaxy Z Flip 3 için Android 13 yayınlandı