Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Flip 3 için de Android 13 güncellemesi yayınlandı

    Android 12 güncelleme hızı ile dikkat çeken Samsung, Android 13 ile başarısını iyice arttırdı. Birçok cihazı için One UI 5 güncellemesini veren firma, şimdi de güncellemeyi Z Flip 3’e getiriyor.
    Oy Ver
    Galaxy Z Flip 3 için Android 13 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Android tarafında Pixel cihazları dışında en hızlı güncellemeleri veren Samsung, geçtiğimiz yıl Android 12 güncellemeleri ile diğer markalara örnek olmuştu. Ağustos ayında çıkış yapan Android 13 güncellemesini de hızlı bir şekilde birçok cihazına ulaştıran firma, şimdi de geçtiğimiz yılın sevilen akıllı telefonu Galaxy Z Flip 3’ü güncelliyor.

    Hindistan’da kullanıma sunuldu

    Galaxy S22, S21, S20, Note 20, Galaxy A53, Galaxy A52, Galaxy Tab S8 ve bazı diğer modellerden sonra Samsung, Galaxy Z Flip 3 için de Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini yayınladı. F711BXXU3DVK3 kod adlı güncelleme, kasım güvenlik yaması ile beraber geliyor ve an itibari ile Hindistan’da kullanıma sunulmuş durumda.

    Güncelleme, Galaxy Z Flip 3 cihazına özel yenilikler içermese de birçok yeniliği beraberinde getiriyor. One UI 5; yenilenmiş dinamik tema seçenekleri, daha akıllı Wi-Fi bağlantısı, yenilenmiş bildirim merkezi, üst üste binen widgetlar, geliştirilmiş gizlilik seçenekleri ve Samsung Dex yenilikleri ile beraber geliyor. Güncelleme, önümüzdeki haftalarda küresel olarak kullanıma sunulacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız