Samsung Galaxy Z Flip 3 için de Android 13 güncellemesi yayınlandı

Hindistan’da kullanıma sunuldu
Galaxy S22, S21, S20, Note 20, Galaxy A53, Galaxy A52, Galaxy Tab S8 ve bazı diğer modellerden sonra Samsung, Galaxy Z Flip 3 için de Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini yayınladı. F711BXXU3DVK3 kod adlı güncelleme, kasım güvenlik yaması ile beraber geliyor ve an itibari ile Hindistan’da kullanıma sunulmuş durumda.
Güncelleme, Galaxy Z Flip 3 cihazına özel yenilikler içermese de birçok yeniliği beraberinde getiriyor. One UI 5; yenilenmiş dinamik tema seçenekleri, daha akıllı Wi-Fi bağlantısı, yenilenmiş bildirim merkezi, üst üste binen widgetlar, geliştirilmiş gizlilik seçenekleri ve Samsung Dex yenilikleri ile beraber geliyor. Güncelleme, önümüzdeki haftalarda küresel olarak kullanıma sunulacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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