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    Galaxy Z Flip 5 hakkında yeni bilgi: Ön kamerası üzebilir

    Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5, Samsung’un yeni katlanan telefonları olacak. Galaxy Z Flip 5 modelinin ön kamerasına ilişkin yeni bilgiler mevcut.           
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    Galaxy Z Flip 5 ön kamerası 10MP olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, yazın muhtemelen Ağustos ayında yeni tablet, akıllı saat, kulaklık modellerinin yanında iki katlanan akıllı telefon (Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5) tanıtacak. Markanın özellikle katlanır telefonları merakla bekleniyor. GalaxyClub’a göre, Samsung, Galaxy Z Flip 5 için ön kamerada iyileştirme yapmayacak; 10 megapiksel çözünürlüğünde kalacak.

    Ön kameranın megapiksel değeri değişmeyecek

    Galaxy Z Flip serisinin 10MP selfie kamerası, teknik özellik açısından (diyafram aralığı ve otomatik odaklama teknolojisi gibi) Galaxy S, Note, Z Fold cihazlarında kullanılan 10MP ön kamera kadar iyi değil. Z Flip 5’te megapiksel aynı kalıp kalite artırılabilir. Öte yandan Galaxy Z Flip 5’in daha büyük kapak ekranına sahip olması bekleniyor. Bu, mevcut Galaxy Z Flip modellerine kıyasla arka kamerayla daha yüksek kalitede selfie çekiminin daha kolay olacağı anlamına geliyor.

    Galaxy Z serisinin büyük sorunları çözülüyor

    Galaxy Z Flip 5 modeli, selfie kamerası bir yana bir dizi büyük güncelleme sunacak. Daha büyük ikinci ekran, katlama yerinin daha az göze çarpması ve katlandığında oluşan boşluğu ortadan kaldırmak için menteşe mekanizmasında değişiklikler gibi önemli geliştirmeler olacak.

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    haykoatmaca 12 saat önce

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    emrahmt 2 gün önce

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    KiLLeR© 3 gün önce

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