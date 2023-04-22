Galaxy Z Flip 5 hakkında yeni bilgi: Ön kamerası üzebilir

Ön kameranın megapiksel değeri değişmeyecek
Galaxy Z Flip serisinin 10MP selfie kamerası, teknik özellik açısından (diyafram aralığı ve otomatik odaklama teknolojisi gibi) Galaxy S, Note, Z Fold cihazlarında kullanılan 10MP ön kamera kadar iyi değil. Z Flip 5’te megapiksel aynı kalıp kalite artırılabilir. Öte yandan Galaxy Z Flip 5’in daha büyük kapak ekranına sahip olması bekleniyor. Bu, mevcut Galaxy Z Flip modellerine kıyasla arka kamerayla daha yüksek kalitede selfie çekiminin daha kolay olacağı anlamına geliyor.
Galaxy Z serisinin büyük sorunları çözülüyor
Galaxy Z Flip 5 modeli, selfie kamerası bir yana bir dizi büyük güncelleme sunacak. Daha büyük ikinci ekran, katlama yerinin daha az göze çarpması ve katlandığında oluşan boşluğu ortadan kaldırmak için menteşe mekanizmasında değişiklikler gibi önemli geliştirmeler olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)