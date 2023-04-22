Tam Boyutta Gör Samsung, yazın muhtemelen Ağustos ayında yeni tablet, akıllı saat, kulaklık modellerinin yanında iki katlanan akıllı telefon (Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5) tanıtacak. Markanın özellikle katlanır telefonları merakla bekleniyor. GalaxyClub’a göre, Samsung, Galaxy Z Flip 5 için ön kamerada iyileştirme yapmayacak; 10 megapiksel çözünürlüğünde kalacak.

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Ön kameranın megapiksel değeri değişmeyecek

Galaxy Z Flip serisinin 10MP selfie kamerası, teknik özellik açısından (diyafram aralığı ve otomatik odaklama teknolojisi gibi) Galaxy S, Note, Z Fold cihazlarında kullanılan 10MP ön kamera kadar iyi değil. Z Flip 5’te megapiksel aynı kalıp kalite artırılabilir. Öte yandan Galaxy Z Flip 5’in daha büyük kapak ekranına sahip olması bekleniyor. Bu, mevcut Galaxy Z Flip modellerine kıyasla arka kamerayla daha yüksek kalitede selfie çekiminin daha kolay olacağı anlamına geliyor.

Galaxy Z serisinin büyük sorunları çözülüyor

Galaxy Z Flip 5 modeli, selfie kamerası bir yana bir dizi büyük güncelleme sunacak. Daha büyük ikinci ekran, katlama yerinin daha az göze çarpması ve katlandığında oluşan boşluğu ortadan kaldırmak için menteşe mekanizmasında değişiklikler gibi önemli geliştirmeler olacak.

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Galaxy Z Flip 5 hakkında yeni bilgi: Ön kamerası üzebilir