Galaxy Z Fold 2 modeli de 5 Ağustos’ta tanıtılacak

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Pazara çıkışı pek iyi olmasa da Galaxy Fold global olarak satılan ilk katlanabilir telefon oldu ve Samsung’a önemli bir tecrübe kazandırdı. Galaxy Z Flip ile ikinci adımını atan Samsung şimdi yeni bir hamle daha yapacak.

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Galaxy Z Fold 2 geliyor

Galaxy Z Fold 2 ile ilgili bir süredir Samsung cephesinden sızıntılar geliyordu. Tanıtım tarihi ile ilgili bir takım dedikodular dönerken firmanın paylaştığı yeni Galaxy Unpacked videosu bunları doğrular nitelikte.

İlk tanıtım videosunda ekran kaleminden damlayan altın rengindeki damla yere düşüyordu. Yeni videoda ise büyük bir damla bu kez kelebeğe dönüşüyor. İlk nesil Galaxy Fold tanıtımında da kelebeğe vurgu yapılmıştı.

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Galaxy Z Fold 2 bu kez ilk neslin eleştirilerinden arınmış bir şekilde hazırlanıyor. Açıldığında 7.59 inçlik olan Super AMOLED ekran kapandığında ise dış kısımda 6.23 inçlik ekran devreye giriyor. Ana ekranın önceki gibi aşınma veya bozulma gibi durumlara karşı daha dayanıklı hale getirildiği ifade ediliyor.

Snapdragon 865 Plus yonga seti ile güçlendirilen telefonda 12GB RAM ve 512GB depolama kapasitesi yer alıyor. 64MP çözünürlüğünde ana sensöre iki sensör daha yardımcı olurken 4365mAh kapasiteli batarya sisteme hayat veriyor. Galaxy Z Fold 2 tanımın ardından biraz bekleyecek ve en erken Ekim ayında piyasada olabilecek.

https://www.gizmochina.com/2020/07/19/new-galaxy-unpacked-teaser-hints-at-galaxy-z-fold-2s-launch/

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