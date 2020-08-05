Samsung dersini almış! Galaxy Z Fold 2 yenilenen tasarımıyla karşınızda

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Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni ürünlerini duyuran Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2'nin de ön gösterimini yaptı. Teknik özellikleri hakkında bilgi verilmeyen telefonun ekran ve tasarım detayları netleşmiş oldu.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Fold modeliyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Samsung, Galaxy Z Fold 2'yi geliştirirken kullanıcılardan gelen geribildirimleri dikkate almış ve tasarımsal olarak çeşitli revizyonlara gitmiş.

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Ekran büyüdü, çentik küçüldü

Bilindiği üzere mevcut Galaxy Fold modeli içe doğru katlanabilen bir formda olduğu için dışında 4.6 inç büyüklüğünde, içinde ise 7.3 inç büyüklüğünde olmak üzere iki ekran ile bizleri karşılıyordu. Telefonun dışındaki ekran, günümüz ihtiyaçları için küçük ve dar bir yapıda olduğundan ötürü eleştiri oklarının hedefinden kaçamadı. Ancak Galaxy Z Fold 2'yle işler değişiyor.

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Galaxy Fold'da olduğu gibi kitap benzeri bir katlama mekanizmasıyla gelen Galaxy Z Fold 2, iç ve dış olmak üzere iki ekrana sahip. Dışarıdaki ekran 6.2 inç büyüklüğündeyken, içerdeki ekran ise 7.7 inç büyüklüğünde.

Her iki ekran da köşeden köşeye ekran konseptine uygun tasarlanırken, öz çekim kamerası için birer delik bulunduruyor. Bu delik dışarıdaki ekranın orta kısımda yer alırken, içerdeki ekranda ise sağ üst taraf konumlanmış.

Merak edilen bir diğer konuysa ekranın üzerindeki koruyucu tabaka oluyor. Samsung, burada tıpkı Galaxy Z Flip'te olduğu gibi ultra ince cam ile ekranı koruma altına aldığını belirtiyor.





Samsung, menteşe sisteminin de baştan aşağı yenilendiğini söylüyor Yapılan iyileştirmelerle birlikte çok daha dayanıklı bir forma kavuşan yeni menteşe sistemi, içerisinde biriken toz ve artıkların ekrana zarar vermesini engellemek adına, elastik liflerden oluşan bir süpürme mekanizmasına da ev sahipliği yapıyor.

Siyah ve bronz renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı ve teknik özellikleri 1 Eylül'de gerçekleştirilecek olan ikinci bir duyuruyla netleşecek.

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