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    Samsung dersini almış! Galaxy Z Fold 2 yenilenen tasarımıyla karşınızda

    Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2'yi duyurdu. Galaxy Fold'daki eleştirileri dikkate alan şirket, Galaxy Z Fold 2 modelinde önemli iyileştirmelere gitmiş. İşte yenilenen tasarım:
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung dersini almış! Galaxy Z Fold 2 yenilenen tasarımıyla karşınızda
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    Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni ürünlerini duyuran Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2'nin de ön gösterimini yaptı. Teknik özellikleri hakkında bilgi verilmeyen telefonun ekran ve tasarım detayları netleşmiş oldu.  

    Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Fold modeliyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Samsung, Galaxy Z Fold 2'yi geliştirirken kullanıcılardan gelen geribildirimleri dikkate almış ve tasarımsal olarak çeşitli revizyonlara gitmiş.  

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    Ekran büyüdü, çentik küçüldü

    Bilindiği üzere mevcut Galaxy Fold modeli içe doğru katlanabilen bir formda olduğu için dışında 4.6 inç büyüklüğünde, içinde ise 7.3 inç büyüklüğünde olmak üzere iki ekran ile bizleri karşılıyordu. Telefonun dışındaki ekran, günümüz ihtiyaçları için küçük ve dar bir yapıda olduğundan ötürü eleştiri oklarının hedefinden kaçamadı. Ancak Galaxy Z Fold 2'yle işler değişiyor.

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    Samsung dersini almış! Galaxy Z Fold 2 yenilenen tasarımıyla karşınızda
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy Fold'da olduğu gibi kitap benzeri bir katlama mekanizmasıyla gelen Galaxy Z Fold 2, iç ve dış olmak üzere iki ekrana sahip. Dışarıdaki ekran 6.2 inç büyüklüğündeyken, içerdeki ekran ise 7.7 inç büyüklüğünde.

    Her iki ekran da köşeden köşeye ekran konseptine uygun tasarlanırken, öz çekim kamerası için birer delik bulunduruyor. Bu delik dışarıdaki ekranın orta kısımda yer alırken, içerdeki ekranda ise sağ üst taraf konumlanmış. 

    Merak edilen bir diğer konuysa ekranın üzerindeki koruyucu tabaka oluyor. Samsung, burada tıpkı Galaxy Z Flip'te olduğu gibi ultra ince cam ile ekranı koruma altına aldığını belirtiyor. 



    Samsung, menteşe sisteminin de baştan aşağı yenilendiğini söylüyor Yapılan iyileştirmelerle birlikte çok daha dayanıklı bir forma kavuşan yeni menteşe sistemi, içerisinde biriken toz ve artıkların ekrana zarar vermesini engellemek adına, elastik liflerden oluşan bir süpürme mekanizmasına da ev sahipliği yapıyor. 

    Siyah ve bronz renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı ve teknik özellikleri 1 Eylül'de gerçekleştirilecek olan ikinci bir duyuruyla netleşecek. 



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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    lalale 1 hf.
    Yeni bir teknoloji gibi duyurup 2 telefonu yapıştırmak katlanabilir telefon değildir , ama ilerleyen yıllarda mutlaka katlanabilir telefona yakın bir ürün görücez ama bunlar ondan çok uzak
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf.
    Huawei Mate X veya Motorola Razr konseptleri tamam da bu dizayn çok uyduruk... Kitap gibi katlanabilir cihaz isteyen için en uygunu Surface Neo.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Fiyat?
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    lucifered 2 hf. yeni yorumcu
    Aga bu paralara artık telefon alınmaz salın
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 hf.
    Bana geleceği olan bir teknoloji gibi gelmiyor. Biraz hava alıyorlar bence, 3 boyutlu TV dönemi gibi bitecek bunlar da 5-10 seneye, demedi demeyin.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    incicibin (Mevlüd Çelen) 2 hf. Guhong01
    Katlanabilir cihazlar bitecek bir teknoloji değil, biraz daha gelişirse kullanum alanı çok geniş.
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf.
    Ekranda tırnak izi kalıyor mu hala?
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    ti7800 (Temjin O.) 2 hf.
    Öndeki ekranı da içteki ekranın devamı yapıp Z şeklinde bir katlanan telefon olsaydı. Biz bunu notebook, tablet gibi kullanırdık. Bu hali ile tablet/telefon olmuş.
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf.
    çok şık olmuş
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    Rachsuchtig 2 hf.
    2 yıl sonra bu katlanabilir telefonlar alınır.
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    ailkayu (A.İlkay Uzunburun) 2 hf.
    "revizasyon" ?
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    antoffensive (Anıl Burak Karadede) 2 hf. ailkayu
    Tabii ki revizyon olacak. Gözden kaçmış ☺️
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