Samsung Galaxy Z Fold 4 Geekbench’te görüntülendi

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Ağustos ayında tanıtılacak yeni nesil katlanabilir Samsung telefonları hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. En üst seviye donanım özelliklerine ve S-Pen desteğine sahip olacak Galaxy Z Fold 4, Geekbench’te görüntülendi.

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Galaxy Z Fold 4, Snapdragon 8+ Gen 1 ve 12GB RAM ile geliyor

Popüler benchmark platformlarından olan Geekbench, Galaxy Z Fold 4’ün birçok özelliği onayladı. SM-F936U kod adlı Galaxy Z Fold 4, 1351 tek çekirdek performansı skoruna ve 3808 çok çekirdek performans skoruna sahip. Snapdragon 8+ Gen 1 ve 12GB RAM ile gelecek cihaz, önceki nesile göre önemli performans artışına ve enerji verimliliğine sahip olacak. Z Fold 4’ün en az 12GB RAM ve en az 256GB depolama ile gelmesi bekleniyor.

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Katlanabilir telefonlarda ilk kez 1TB depolama seçeneği sunacak olan Galaxy Z Fold 4, büyük ihtimalle ağustos ayında Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Watch 5 serisi ile beraber tanıtılacak. Samsung’un Galaxy Z ailesini güncellemesi ile beraber One UI 4.1.1’i de tanıtması bekleniyor.

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