Galaxy Z Fold 6'nın kamera özellikleri ortaya çıktı: Değişmiyor

Kamera tasarımı değişmiyor
Daha önce de belirttiğimiz gibi Galaxy Z Fold 6&Flip 6, Snapdragon 8 Gen 4 veya Exynos 2500'e ek olarak selefinden çok daha ince ve hafif olacak. Ancak yükseltmeler, bunlarla sınırlı kalabilir. Son paylaştığı raporda Universe, Galaxy Z Fold 6'nın Galaxy Z Fold5 ile aynı kamera tasarımına sahip olacağını belirtti.
Bu da, 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya işaret ediyor. Ön yüzünde ise, 4 MP, f/1.8 ekran altı ve 10MP selfie sensörleri eşlik edecek.
Bilmeyenler için Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6, geçtiğimiz yılki modellerin halefi niteliğinde olacak. Ancak bu yıl Galaxy Z Fold 6 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 FE adında iki yeni modelin daha yolda olduğu konuşuluyor. Dolayısıyla Ice Universe, kamera yükseltmesinin yalnızca Galaxy Z Fold 6 Ultra ile sınırlı kalabileceğini belirtti.
Hatta sızıntılar, Galaxy Z Fold6 Ultra'nın 200MP ISOCELL HP2 (S24 Ultra ile aynı) sensöründen güç alacağı yönünde. Ultra ve standart sürümü ayıracak diğer farklılıklar ise henüz netleşmedi. Dolayısıyla tüm ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...