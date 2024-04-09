Galaxy Z Fold 6'nın kamera özellikleri ortaya çıktı: Değişmiyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in önümüzdeki Temmuz ayında tanıtacağı konuşuluyor. Öyle ki bu etkinlikte, Galaxy Z Fold 6/Flip 6, yeni Galaxy Tab ve Watch 7 serisi dahil olmak üzere yeni duyurular bizleri bekliyor olacak. Bunlar arasından Galaxy Z Fold 6 ise, kamera tasarımıyla kullanıcıları üzebilir.

Kamera tasarımı değişmiyor

Daha önce de belirttiğimiz gibi Galaxy Z Fold 6&Flip 6, Snapdragon 8 Gen 4 veya Exynos 2500'e ek olarak selefinden çok daha ince ve hafif olacak. Ancak yükseltmeler, bunlarla sınırlı kalabilir. Son paylaştığı raporda Universe, Galaxy Z Fold 6'nın Galaxy Z Fold5 ile aynı kamera tasarımına sahip olacağını belirtti.

Bu da, 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya işaret ediyor. Ön yüzünde ise, 4 MP, f/1.8 ekran altı ve 10MP selfie sensörleri eşlik edecek.

Galaxy Z Fold 6, selefinden daha ince ve hafif olacak 5 gün önce eklendi

Bilmeyenler için Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6, geçtiğimiz yılki modellerin halefi niteliğinde olacak. Ancak bu yıl Galaxy Z Fold 6 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 FE adında iki yeni modelin daha yolda olduğu konuşuluyor. Dolayısıyla Ice Universe, kamera yükseltmesinin yalnızca Galaxy Z Fold 6 Ultra ile sınırlı kalabileceğini belirtti.

Hatta sızıntılar, Galaxy Z Fold6 Ultra'nın 200MP ISOCELL HP2 (S24 Ultra ile aynı) sensöründen güç alacağı yönünde. Ultra ve standart sürümü ayıracak diğer farklılıklar ise henüz netleşmedi. Dolayısıyla tüm ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Galaxy Z Fold 6'nın bir özelliği daha belli oldu! Değişmiyor