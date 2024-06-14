Samsung Galaxy Z Fold 6'nın videosu ortaya çıktı: Yeni tasarımı nasıl?

Video, telefonun sızdırılan fotoğraflarını doğruluyor. Galaxy Z Fold 6'ya ait maket ile Z Fold 5'in yan yana kıyaslandığı videoda, telefonun köşeli hatları hemen farkediliyor. Ayrıca yeni modelin kenarlarının tamamen düz hale geldiği de görülüyor. Z Fold 6'nın, yeni tasarımıyla Galaxy S24 Ultra'ya oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Son olarak telefonun selefinden biraz daha ince çerçevelere sahip olduğunu da belirtelim. Z Fold 6'nın kamera tasarımı selefine benzese de, daha sade görünüyor ve kamera lensleri artık adayla aynı hizada bulunuyor.
Galaxy Z Fold 6, ortaya çıkan özelliklere göre 6.2 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 7.6 inç büyüklüğünde iç sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak olan telefon, 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunacak. Kamera tarafında Z Fold 5’e kıyasla bir iyileştirme olmayacak. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak.
Pil tarafında da bir iyileştirmenin olmadığı telefon, önceki modele göre daha ince ve daha hafif olmasının yanında daha kısa ve daha geniş ekranlara sahip olacak. Aynı zamanda Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir titanyum çerçeveye sahip olacağı söyleniyor.
Samsung Galaxy Z Fold 6 beklenen özellikleri
- İç ekran: 7.6 inç, QXGA+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
- Dış ekran: 6.2 inç, HD+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto)
- Kapak ekranı kamerası: 10MP f/2.2
- İç ekran kamerası: 4MP f/1.8
- Batarya: 4400 mAh
Samsung Galaxy Z Fold 6 tahmini fiyatı
Samsung’un yeni katlanabilir telefonunun fiyatının, önceki modelden 100 dolar daha fazla olacağı ddia ediliyor. Tahmini fiyatlar şu şekilde olacak:
- Galaxy Z Fold 6 (256GB): 1899.99 dolar
- Galaxy Z Fold 6 (512GB): 2019.99 dolar
- Galaxy Z Fold 6 (1 TB): 2259.99 dolar
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.