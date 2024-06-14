Samsung Galaxy Z Fold 6'nın videosu ortaya çıktı: Yeni tasarımı nasıl?

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Tam Boyutta Gör Samsung'un 10 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde duyuracağı Galaxy Z Fold'un tüm özellikleri ortaya çıktıktan sonra, şimdi de bütün tasarım detaylarını gösteren videosu ortaya çıktı.

Video, telefonun sızdırılan fotoğraflarını doğruluyor. Galaxy Z Fold 6'ya ait maket ile Z Fold 5'in yan yana kıyaslandığı videoda, telefonun köşeli hatları hemen farkediliyor. Ayrıca yeni modelin kenarlarının tamamen düz hale geldiği de görülüyor. Z Fold 6'nın, yeni tasarımıyla Galaxy S24 Ultra'ya oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Son olarak telefonun selefinden biraz daha ince çerçevelere sahip olduğunu da belirtelim. Z Fold 6'nın kamera tasarımı selefine benzese de, daha sade görünüyor ve kamera lensleri artık adayla aynı hizada bulunuyor.

Galaxy Z Fold 6, ortaya çıkan özelliklere göre 6.2 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 7.6 inç büyüklüğünde iç sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak olan telefon, 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunacak. Kamera tarafında Z Fold 5’e kıyasla bir iyileştirme olmayacak. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak.

Pil tarafında da bir iyileştirmenin olmadığı telefon, önceki modele göre daha ince ve daha hafif olmasının yanında daha kısa ve daha geniş ekranlara sahip olacak. Aynı zamanda Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir titanyum çerçeveye sahip olacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri sızdırıldı 9 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy Z Fold 6 beklenen özellikleri

İç ekran : 7.6 inç, QXGA+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x

: 7.6 inç, QXGA+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x Dış ekran : 6.2 inç, HD+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x

: 6.2 inç, HD+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto) Kapak ekranı kamerası : 10MP f/2.2

: 10MP f/2.2 İç ekran kamerası : 4MP f/1.8

: 4MP f/1.8 Batarya: 4400 mAh

Samsung Galaxy Z Fold 6 tahmini fiyatı

Samsung’un yeni katlanabilir telefonunun fiyatının, önceki modelden 100 dolar daha fazla olacağı ddia ediliyor. Tahmini fiyatlar şu şekilde olacak:

Galaxy Z Fold 6 (256GB): 1899.99 dolar

Galaxy Z Fold 6 (512GB): 2019.99 dolar

Galaxy Z Fold 6 (1 TB): 2259.99 dolar

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