Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın %10 daha fazla satacağını öngörüyor

Tam satış rakamlarını tahmin etmenin zor olduğunu söyleyen Tae-Moon, yine de geçen seneki modellerden %10 daha yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Katlanabilir telefonların satışlarındaki artış oranına bakıldığında bu tahmin pek iddialı görünmüyor.
Katlanabilir telefonlarda Samsung'un pazar payı düşüyor
Counterpoint araştırma şirketinin Mayıs ayında yayınladığı bir rapora göre, küresel katlanabilir akıllı telefon pazarı 2024'ün ilk çeyreğinde geçtiğimiz seneye göre %49 büyüdü. Ancak aynı dönemde Samsung'un pazar payı %58'den %23'e düştü. Huawei, Honor ve Motorola'nın payları ise sırasıyla %14, %3 ve %1'den %35, %12 ve %11'e yükseldi. Artan rekabet sonrası Samsung'un düşen payları, şirketin beklentilerini düşürmesine sebep oluyor gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.