Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın %10 daha fazla satacağını öngörüyor

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Tam satış rakamlarını tahmin etmenin zor olduğunu söyleyen Tae-Moon, yine de geçen seneki modellerden %10 daha yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Katlanabilir telefonların satışlarındaki artış oranına bakıldığında bu tahmin pek iddialı görünmüyor.

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Katlanabilir telefonlarda Samsung'un pazar payı düşüyor

Counterpoint araştırma şirketinin Mayıs ayında yayınladığı bir rapora göre, küresel katlanabilir akıllı telefon pazarı 2024'ün ilk çeyreğinde geçtiğimiz seneye göre %49 büyüdü. Ancak aynı dönemde Samsung'un pazar payı %58'den %23'e düştü. Huawei, Honor ve Motorola'nın payları ise sırasıyla %14, %3 ve %1'den %35, %12 ve %11'e yükseldi. Artan rekabet sonrası Samsung'un düşen payları, şirketin beklentilerini düşürmesine sebep oluyor gibi görünüyor.

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