Samsung Galaxy Z Fold 6'nın tüm özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Bu yılın ikinci Galaxy Unpacked etkinliği yakında Paris’te düzenlenecek. Samsung, yaklaşan etkinlikte birkaç büyük duyuru yapacak. Galaxy Ring ilgi odağı olacak olsa da Galaxy Z Fold6 ile ilgili detaylar merakla bekleniyor. Etkinlikten önce Samsung Z Fold 6’nın özellikleri ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy Z Fold 6 nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 6, HD+ çözünürlük, 22:9 en boy oranı, 120Hz yenileme hızı sunan 6.2 inç Dinamik AMOLED 2x ekrana sahip olacak. İç ekran 7.6 inç boyutunda olacak. Bu ekran, QXGA+ çözünürlük, 4:3.4 en boy oranı, 120Hz yenileme hızı sunacak.

Samsung Z Fold 6, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. 12GB RAM ile gelecek telefon, 256GB, 512GB ve 1TB depolama alanı seçenekleriyle satışa sunulacak. Kamera tarafında Z Fold 5’e kıyasla bir iyileştirme olmayacak; 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak. Ana kamera, 8K 30fps video kaydı ve 4K 120fps ağır çekim video kaydı gerçekleştirebilecek. Kapak ekranında 10MP kamera, iç ekranda 4MP kamera olacak.

Galaxy Z Fold6, katlandığında 153.5 x 68.1 x 12.1mm, açıldığında 153.5 x 132.6 x 5.6mm boyutlarında olacak. 239 gram yani Galaxy Z Fold5’ten 13 gr daha hafif olacak. Bağlantı özelikleri arasında; GPS, 5G (çift nano SIM kart yuvası + eSIM), 4G, WiFi 6E, WiFi Direct, Bluetooth 5.3, UWB, NFC ve USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-C portu var. Son olarak telefon 4400 mAh batarya ile gelecek. Yani pil konusunda da bir iyileştirme yok.

Galaxy Z Fold 6, önceki modele göre daha ince ve daha hafif, ayrıca daha kısa ve daha geniş ekranlara sahip olacak. Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir titanyum çerçeveye sahip olacağı söyleniyor. Katlanan telefon, lacivert, pembe ve gümüş renk seçeneğiyle gelecek.

Galaxy Z Fold 6 fiyatı

Samsung’un yeni katlanır telefonda fiyatı 100 dolar artıracağı iddia ediliyor. Bu bağlamda, Galaxy Z Fold 6 fiyatlandırması şu şekilde olacak:

Galaxy Z Fold 6 (256GB): 1899.99 dolar

Galaxy Z Fold 6 (512GB): 2019.99 dolar

Galaxy Z Fold 6 (1 TB): 2259.99 dolar

Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri (beklenen)

İç ekran : 7.6 inç, QXGA+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x

: 7.6 inç, QXGA+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x Dış ekran : 6.2 inç, HD+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x

: 6.2 inç, HD+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto) Kapak ekranı kamerası : 10MP f/2.2

: 10MP f/2.2 İç ekran kamerası : 4MP f/1.8

: 4MP f/1.8 Batarya: 4400 mAh

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Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri sızdırıldı