Samsung Galaxy Z Fold 6'nın tüm özellikleri ortaya çıktı

- Samsung Galaxy Z Fold 6 nasıl olacak?
- Galaxy Z Fold 6 fiyatı
- Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri (beklenen)
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Samsung Galaxy Z Fold 6 nasıl olacak?
Samsung Z Fold 6, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. 12GB RAM ile gelecek telefon, 256GB, 512GB ve 1TB depolama alanı seçenekleriyle satışa sunulacak. Kamera tarafında Z Fold 5’e kıyasla bir iyileştirme olmayacak; 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak. Ana kamera, 8K 30fps video kaydı ve 4K 120fps ağır çekim video kaydı gerçekleştirebilecek. Kapak ekranında 10MP kamera, iç ekranda 4MP kamera olacak.
Galaxy Z Fold6, katlandığında 153.5 x 68.1 x 12.1mm, açıldığında 153.5 x 132.6 x 5.6mm boyutlarında olacak. 239 gram yani Galaxy Z Fold5’ten 13 gr daha hafif olacak. Bağlantı özelikleri arasında; GPS, 5G (çift nano SIM kart yuvası + eSIM), 4G, WiFi 6E, WiFi Direct, Bluetooth 5.3, UWB, NFC ve USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-C portu var. Son olarak telefon 4400 mAh batarya ile gelecek. Yani pil konusunda da bir iyileştirme yok.
Galaxy Z Fold 6, önceki modele göre daha ince ve daha hafif, ayrıca daha kısa ve daha geniş ekranlara sahip olacak. Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir titanyum çerçeveye sahip olacağı söyleniyor. Katlanan telefon, lacivert, pembe ve gümüş renk seçeneğiyle gelecek.
Galaxy Z Fold 6 fiyatı
Samsung’un yeni katlanır telefonda fiyatı 100 dolar artıracağı iddia ediliyor. Bu bağlamda, Galaxy Z Fold 6 fiyatlandırması şu şekilde olacak:
- Galaxy Z Fold 6 (256GB): 1899.99 dolar
- Galaxy Z Fold 6 (512GB): 2019.99 dolar
- Galaxy Z Fold 6 (1 TB): 2259.99 dolar
Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri (beklenen)
- İç ekran: 7.6 inç, QXGA+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
- Dış ekran: 6.2 inç, HD+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto)
- Kapak ekranı kamerası: 10MP f/2.2
- İç ekran kamerası: 4MP f/1.8
- Batarya: 4400 mAh
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.