Samsung Galaxy Z Fold 6'nın daha ince ve büyük ekranlı versiyonu gelebilir

İnce ve büyük ekranlı Galaxy Z Fold 6 geliyor
Güney Koreli The Elec'in haberine göre Samsung, Galaxy Z Fold 6'nın daha büyük ekranlı ve daha ince bir versiyonunu geliştiriyor. Telefonun 6,5 inç büyüklüğünde kapak ekranına ve 8 inç'lik iç ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla yakında gelecek olan Galaxy Z Fold 6'nın 6,3 inç'lik kapak ekranından ve 7,6 inç'lik iç ekranından bir miktar olacak.
Bu daha ince ve büyük Galaxy Z Fold 6'nın 2024'ün dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Samsung, çok az ülkede satılacak olan cihazı 400.000 ila 500.000 adet üretmeyi planlıyor. Çin, bu ince Galaxy Z Fold 6'nın piyasaya sürüleceği ülkelerden biri olacak.
Samsung'un cihazı inceltebilmek adına S Pen dijitalleştiricisini çıkardığı, bu nedenle S Pen kalemiyle uyumlu olmayacağı belirtiliyor. Ayrıca yeni modelin, standart modelden daha üst düzey özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Özellikle kamera tarafında gelişmeler görebiliriz. Tabi fiyat tarafında da standart modele göre bir miktar artış gerçekleşebilir.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/slimmer-galaxy-z-fold-6-launch-bigger-screens-better-specs/ https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28933 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.