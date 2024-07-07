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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 6'nın daha ince ve büyük ekranlı versiyonu gelebilir

    Samsung'un, Galaxy Z Fold 6'nın daha büyük ekranlı ve daha ince bir versiyonunu geliştirdiği belirtiliyor. Daha yüksek özelliklere sahip olması beklenen telefon, sınırlı ülkede satışa çıkabilir.
    Galaxy Fold 6'nın daha ince ve büyük ekranlı versiyonu gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Z Fold 6'nın daha ince veya daha üst seviye bir versiyonuyla ilgili çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Ancak Samsung, bu cihazı 10 Temmuz'da yapılacak Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtmayacak gibi görünüyor. Yeni bir rapora göre cihaz iptal edilmedi ve birkaç ay sonra piyasaya çıkacak.

    İnce ve büyük ekranlı Galaxy Z Fold 6 geliyor

    Güney Koreli The Elec'in haberine göre Samsung, Galaxy Z Fold 6'nın daha büyük ekranlı ve daha ince bir versiyonunu geliştiriyor. Telefonun 6,5 inç büyüklüğünde kapak ekranına ve 8 inç'lik iç ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla yakında gelecek olan Galaxy Z Fold 6'nın 6,3 inç'lik kapak ekranından ve 7,6 inç'lik iç ekranından bir miktar olacak.

    Bu daha ince ve büyük Galaxy Z Fold 6'nın 2024'ün dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Samsung, çok az ülkede satılacak olan cihazı 400.000 ila 500.000 adet üretmeyi planlıyor. Çin, bu ince Galaxy Z Fold 6'nın piyasaya sürüleceği ülkelerden biri olacak.

    Samsung'un cihazı inceltebilmek adına S Pen dijitalleştiricisini çıkardığı, bu nedenle S Pen kalemiyle uyumlu olmayacağı belirtiliyor. Ayrıca yeni modelin, standart modelden daha üst düzey özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Özellikle kamera tarafında gelişmeler görebiliriz. Tabi fiyat tarafında da standart modele göre bir miktar artış gerçekleşebilir.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/slimmer-galaxy-z-fold-6-launch-bigger-screens-better-specs/ https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28933
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 5 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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