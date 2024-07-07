Samsung Galaxy Z Fold 6'nın daha ince ve büyük ekranlı versiyonu gelebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Z Fold 6'nın daha ince veya daha üst seviye bir versiyonuyla ilgili çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Ancak Samsung, bu cihazı 10 Temmuz'da yapılacak Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtmayacak gibi görünüyor. Yeni bir rapora göre cihaz iptal edilmedi ve birkaç ay sonra piyasaya çıkacak.

İnce ve büyük ekranlı Galaxy Z Fold 6 geliyor

Güney Koreli The Elec'in haberine göre Samsung, Galaxy Z Fold 6'nın daha büyük ekranlı ve daha ince bir versiyonunu geliştiriyor. Telefonun 6,5 inç büyüklüğünde kapak ekranına ve 8 inç'lik iç ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla yakında gelecek olan Galaxy Z Fold 6'nın 6,3 inç'lik kapak ekranından ve 7,6 inç'lik iç ekranından bir miktar olacak.

HMD View geliyor 1 gün önce eklendi

Bu daha ince ve büyük Galaxy Z Fold 6'nın 2024'ün dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Samsung, çok az ülkede satılacak olan cihazı 400.000 ila 500.000 adet üretmeyi planlıyor. Çin, bu ince Galaxy Z Fold 6'nın piyasaya sürüleceği ülkelerden biri olacak.

Samsung'un cihazı inceltebilmek adına S Pen dijitalleştiricisini çıkardığı, bu nedenle S Pen kalemiyle uyumlu olmayacağı belirtiliyor. Ayrıca yeni modelin, standart modelden daha üst düzey özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Özellikle kamera tarafında gelişmeler görebiliriz. Tabi fiyat tarafında da standart modele göre bir miktar artış gerçekleşebilir.

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Galaxy Fold 6'nın daha ince ve büyük ekranlı versiyonu gelebilir