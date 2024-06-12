Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 6'nın fiyatı belli oldu: Cep yakacak!

    Samsung'un yakında tanıtacağı katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6'nın ABD fiyatları belli oldu. Önceki modelden daha pahalı olacak telefonun, 1900 dolar başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.
    Samsung Galaxy Z Fold 6'nın fiyatı belli oldu: Cep yakacak! Tam Boyutta Gör
    Samsung, 10 Temmuz'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip 6,Galaxy Ring ve Galaxy Buds 3 gibi ürünlerle birlikte 6. nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6'nın da tanıtımını gerçekleştirecek. Telefonla ilgili bir çok ayrıntı ortaya çıksa da ilk defa fiyatlandırmaya dair bir bilgi geldi.

    Ürün karşılaştırma sitesi Smartprix, Galaxy Z Fold 6 modellerinin ABD fiyatlarını yayınladı. Bu fiyatlara göre yeni modelin Galaxy Z Fold 5'ten biraz daha pahalı (100 dolar kadar) olacağı görülüyor. Habere göre Galaxy Z Fold 6, 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. 

    Galaxy Z Fold 6 beklenen fiyatı

    Galaxy Z Fold 6'nın 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama varyantları ABD'de sırasıyla 1900 dolar, 2020 dolar ve 2260 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Tabi dünyanın diğer bölgelerinde fiyatlar değişiklik gösterebilir.

    Galaxy Z Fold 6 beklenen özellikleri

    Galaxy Z Fold 6, Galaxy S24 Ultra'yı andıran daha kare bir tasarımı benimseyecek ve Fold 5'e kıyasla daha sert köşelere sahip olacak. Önceki modelden biraz daha geniş bir ekranla gelecek telefon, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. 239 gram ağırlığa sahip olacağı bildirilen Z Fold 6, selefinden 14 gram hafif olacak.

    Kamera tarafında ise 50 MP ISOCELL GN3 ana kamera, 10 MP 3x zumlu telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor. Ön yüzde ise, 4 MP ekran altı ve 10MP selfie sensörleri yer alacak. Telefonun, Lacivert, Gümüş Gölge ve Pembe olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uyurken birinin seslenmesi ile uyanmak apartman jeneratör hesabı dell laptop alınır mı eski maçları nereden izleyebilirim eve tanık kağıdı geldi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO SPARK 9 Pro
    TECNO SPARK 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-44P
    Acer Aspire 3 A315-44P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız