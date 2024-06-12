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Tam Boyutta Gör Samsung, 10 Temmuz'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip 6,Galaxy Ring ve Galaxy Buds 3 gibi ürünlerle birlikte 6. nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6'nın da tanıtımını gerçekleştirecek. Telefonla ilgili bir çok ayrıntı ortaya çıksa da ilk defa fiyatlandırmaya dair bir bilgi geldi.

Ürün karşılaştırma sitesi Smartprix, Galaxy Z Fold 6 modellerinin ABD fiyatlarını yayınladı. Bu fiyatlara göre yeni modelin Galaxy Z Fold 5'ten biraz daha pahalı (100 dolar kadar) olacağı görülüyor. Habere göre Galaxy Z Fold 6, 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak.

Galaxy Z Fold 6 beklenen fiyatı

Galaxy Z Fold 6'nın 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama varyantları ABD'de sırasıyla 1900 dolar, 2020 dolar ve 2260 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Tabi dünyanın diğer bölgelerinde fiyatlar değişiklik gösterebilir.

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Galaxy Z Fold 6 beklenen özellikleri

Galaxy Z Fold 6, Galaxy S24 Ultra'yı andıran daha kare bir tasarımı benimseyecek ve Fold 5'e kıyasla daha sert köşelere sahip olacak. Önceki modelden biraz daha geniş bir ekranla gelecek telefon, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. 239 gram ağırlığa sahip olacağı bildirilen Z Fold 6, selefinden 14 gram hafif olacak.

Kamera tarafında ise 50 MP ISOCELL GN3 ana kamera, 10 MP 3x zumlu telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor. Ön yüzde ise, 4 MP ekran altı ve 10MP selfie sensörleri yer alacak. Telefonun, Lacivert, Gümüş Gölge ve Pembe olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 6'nın fiyatı belli oldu: Cep yakacak!