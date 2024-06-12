Samsung Galaxy Z Fold 6'nın fiyatı belli oldu: Cep yakacak!

Ürün karşılaştırma sitesi Smartprix, Galaxy Z Fold 6 modellerinin ABD fiyatlarını yayınladı. Bu fiyatlara göre yeni modelin Galaxy Z Fold 5'ten biraz daha pahalı (100 dolar kadar) olacağı görülüyor. Habere göre Galaxy Z Fold 6, 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak.
Galaxy Z Fold 6 beklenen fiyatı
Galaxy Z Fold 6'nın 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama varyantları ABD'de sırasıyla 1900 dolar, 2020 dolar ve 2260 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Tabi dünyanın diğer bölgelerinde fiyatlar değişiklik gösterebilir.
Galaxy Z Fold 6 beklenen özellikleri
Galaxy Z Fold 6, Galaxy S24 Ultra'yı andıran daha kare bir tasarımı benimseyecek ve Fold 5'e kıyasla daha sert köşelere sahip olacak. Önceki modelden biraz daha geniş bir ekranla gelecek telefon, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. 239 gram ağırlığa sahip olacağı bildirilen Z Fold 6, selefinden 14 gram hafif olacak.
Kamera tarafında ise 50 MP ISOCELL GN3 ana kamera, 10 MP 3x zumlu telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor. Ön yüzde ise, 4 MP ekran altı ve 10MP selfie sensörleri yer alacak. Telefonun, Lacivert, Gümüş Gölge ve Pembe olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.