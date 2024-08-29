Galaxy Z Fold 6 satışları son derece düşük; Sebebi iPhone 16 olabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung'un geçtiğimiz ay Unpacked etkinliğinde tanıttığı Galaxy Z Fold 6, teknoloji dünyasında heyecan yaratmayı başarmıştı. Ancak, bu heyecan kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı. Güney Koreli teknoloji devi, katlanabilir telefon kategorisinde öncü bir rol oynasa da, Galaxy Z Fold 6'nın beklenen etkiyi yaratamaması ve satışlarının selefi Z Fold 5'e kıyasla düşük kalması, Samsung'un bu alandaki inovasyon yeteneğinin sorgulanmasına yol açtı.

Galaxy Z Fold 6 satışları düşündürücü

Galaxy Z Fold 6'nın düşük satışları, cihazın beklenen ilgiyi görmediğini ortaya koyuyor. Birçok kullanıcı ve teknoloji meraklısı, yeni modelin sadece rakipleriyle değil, aynı zamanda önceki nesil Z Fold 5 ile karşılaştırıldığında da yeterince yenilik sunmadığını belirtiyor. Bir sızıntı kaynağı olan Ice Universe, Z Fold 6'nın küresel satış rakamlarını paylaştı ve bu rakamlar beklentilerin oldukça altında görünüyor. Paylaşılan bilgilere göre Z Fold 6'nın ilk iki haftalık satışları yalnızca 270,000 adet ile sınırlı kaldı ve bu rakamın Z Fold 5'in satışlarına kıyasla oldukça düşük kaldığı belirtiliyor.

Galaxy S21 FE, Android 15 ve One UI 7 ile göründü 18 sa. önce eklendi

Galaxy Z Fold 6, Z Fold 5'e kıyasla daha kare bir tasarıma ve daha düz kenarlara sahip, daha kısa ve geniş bir model olarak sunuldu. Ayrıca, yapay zeka (AI) yeteneklerinin entegre edilmesi ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemci gibi güçlü bir donanım ile dikkat çekiyor. Ancak bunlar görünüşe göre kullanıcı ilgisini çekememiş.

iPhone 16’da bir etmen

Galaxy Z Fold 6’nın zayıf satışlarında birkaç etmen rol oynamış olabilir. Cihazın yüksek fiyatı, tasarımda büyük bir değişiklik olmaması ve AI yeteneklerindeki yenilik eksikliği, bu düşüşün olası sebepleri arasında gösteriliyor. Ayrıca, iPhone 16'nın yakında piyasaya sürülecek olması, birçok kullanıcının Z Fold 6 yerine iPhone 16'yı tercih etmeyi planlıyor olabileceğini düşündürüyor. Özellikle iPhone 16 Pro modelinin, Samsung'un AI girişimlerini geride bırakabilecek bir dizi yeni AI özelliğiyle gelmesi bekleniyor.

Her ne sebeple olursa olsun, Galaxy Z Fold 6'nın küresel satışlarındaki düşüş, Samsung'un katlanabilir pazarındaki liderliğini sürdürebilmesi için daha fazla yenilik sunması gerektiğini gösteriyor. Samsung, hem Fold ve Flip ailelerinde hem de Galaxy S serisinde birkaç nesildir ciddi yenilik yapmaktan kaçınıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy Z Fold 6 satışları son derece düşük; Sebebi iPhone 16