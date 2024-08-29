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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6 satışları son derece düşük; Sebebi iPhone 16 olabilir

    Samsung, bir süre önce katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 6’yı satışa çıkardı. Ancak görünüşe göre Galaxy Z Fold 6 satışları oldukça zayıf bir şekilde ilerliyor.
    Galaxy Z Fold 6 satışları son derece düşük; Sebebi iPhone 16 Tam Boyutta Gör
    Samsung'un geçtiğimiz ay Unpacked etkinliğinde tanıttığı Galaxy Z Fold 6, teknoloji dünyasında heyecan yaratmayı başarmıştı. Ancak, bu heyecan kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı. Güney Koreli teknoloji devi, katlanabilir telefon kategorisinde öncü bir rol oynasa da, Galaxy Z Fold 6'nın beklenen etkiyi yaratamaması ve satışlarının selefi Z Fold 5'e kıyasla düşük kalması, Samsung'un bu alandaki inovasyon yeteneğinin sorgulanmasına yol açtı.

    Galaxy Z Fold 6 satışları düşündürücü

    Galaxy Z Fold 6'nın düşük satışları, cihazın beklenen ilgiyi görmediğini ortaya koyuyor. Birçok kullanıcı ve teknoloji meraklısı, yeni modelin sadece rakipleriyle değil, aynı zamanda önceki nesil Z Fold 5 ile karşılaştırıldığında da yeterince yenilik sunmadığını belirtiyor. Bir sızıntı kaynağı olan Ice Universe, Z Fold 6'nın küresel satış rakamlarını paylaştı ve bu rakamlar beklentilerin oldukça altında görünüyor. Paylaşılan bilgilere göre Z Fold 6'nın ilk iki haftalık satışları yalnızca 270,000 adet ile sınırlı kaldı ve bu rakamın Z Fold 5'in satışlarına kıyasla oldukça düşük kaldığı belirtiliyor.

    Galaxy Z Fold 6, Z Fold 5'e kıyasla daha kare bir tasarıma ve daha düz kenarlara sahip, daha kısa ve geniş bir model olarak sunuldu. Ayrıca, yapay zeka (AI) yeteneklerinin entegre edilmesi ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemci gibi güçlü bir donanım ile dikkat çekiyor. Ancak bunlar görünüşe göre kullanıcı ilgisini çekememiş.

    iPhone 16’da bir etmen

    Galaxy Z Fold 6’nın zayıf satışlarında birkaç etmen rol oynamış olabilir. Cihazın yüksek fiyatı, tasarımda büyük bir değişiklik olmaması ve AI yeteneklerindeki yenilik eksikliği, bu düşüşün olası sebepleri arasında gösteriliyor. Ayrıca, iPhone 16'nın yakında piyasaya sürülecek olması, birçok kullanıcının Z Fold 6 yerine iPhone 16'yı tercih etmeyi planlıyor olabileceğini düşündürüyor. Özellikle iPhone 16 Pro modelinin, Samsung'un AI girişimlerini geride bırakabilecek bir dizi yeni AI özelliğiyle gelmesi bekleniyor.

    Her ne sebeple olursa olsun, Galaxy Z Fold 6'nın küresel satışlarındaki düşüş, Samsung'un katlanabilir pazarındaki liderliğini sürdürebilmesi için daha fazla yenilik sunması gerektiğini gösteriyor. Samsung, hem Fold ve Flip ailelerinde hem de Galaxy S serisinde birkaç nesildir ciddi yenilik yapmaktan kaçınıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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