Galaxy Z Fold 6 satışları son derece düşük; Sebebi iPhone 16 olabilir

Galaxy Z Fold 6 satışları düşündürücü
Galaxy Z Fold 6'nın düşük satışları, cihazın beklenen ilgiyi görmediğini ortaya koyuyor. Birçok kullanıcı ve teknoloji meraklısı, yeni modelin sadece rakipleriyle değil, aynı zamanda önceki nesil Z Fold 5 ile karşılaştırıldığında da yeterince yenilik sunmadığını belirtiyor. Bir sızıntı kaynağı olan Ice Universe, Z Fold 6'nın küresel satış rakamlarını paylaştı ve bu rakamlar beklentilerin oldukça altında görünüyor. Paylaşılan bilgilere göre Z Fold 6'nın ilk iki haftalık satışları yalnızca 270,000 adet ile sınırlı kaldı ve bu rakamın Z Fold 5'in satışlarına kıyasla oldukça düşük kaldığı belirtiliyor.
Galaxy Z Fold 6, Z Fold 5'e kıyasla daha kare bir tasarıma ve daha düz kenarlara sahip, daha kısa ve geniş bir model olarak sunuldu. Ayrıca, yapay zeka (AI) yeteneklerinin entegre edilmesi ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemci gibi güçlü bir donanım ile dikkat çekiyor. Ancak bunlar görünüşe göre kullanıcı ilgisini çekememiş.
iPhone 16’da bir etmen
Galaxy Z Fold 6’nın zayıf satışlarında birkaç etmen rol oynamış olabilir. Cihazın yüksek fiyatı, tasarımda büyük bir değişiklik olmaması ve AI yeteneklerindeki yenilik eksikliği, bu düşüşün olası sebepleri arasında gösteriliyor. Ayrıca, iPhone 16'nın yakında piyasaya sürülecek olması, birçok kullanıcının Z Fold 6 yerine iPhone 16'yı tercih etmeyi planlıyor olabileceğini düşündürüyor. Özellikle iPhone 16 Pro modelinin, Samsung'un AI girişimlerini geride bırakabilecek bir dizi yeni AI özelliğiyle gelmesi bekleniyor.
Her ne sebeple olursa olsun, Galaxy Z Fold 6'nın küresel satışlarındaki düşüş, Samsung'un katlanabilir pazarındaki liderliğini sürdürebilmesi için daha fazla yenilik sunması gerektiğini gösteriyor. Samsung, hem Fold ve Flip ailelerinde hem de Galaxy S serisinde birkaç nesildir ciddi yenilik yapmaktan kaçınıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.