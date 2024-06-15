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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6 Ultra, birden fazla pazara geliyor: İşte beklenenler

    Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra modeli artık netleşmek üzere. Galaxy Z serisinin premium modeli, daha önceki iddiaların aksine birden fazla pazarda satılabilir. İşte tüm bildiklerimiz...
    Galaxy Z Fold 6 Ultra, birden fazla pazara geliyor: Neler sunacak Tam Boyutta Gör
    10 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliği yaklaşırken, yeni söylenti ve sızıntı haberleri duymaya devam ediyoruz. Hatta bunlardan biri de Galaxy Z Fold 6 Ultra modeli olmuş ve yalnızca Güney Kore'de satışa çıkacağı belirtilmişti. Ancak bu sınırlama kaldırılmış olabilir. Telefonun Çin'e ait yeni bir sürümü ortaya çıktı.

    Galaxy Z Fold 6 Ultra yalnızca Kore'de satılmayacak

    Kaçıranlar için daha önce Galaxy Z Fold 6 ve 6 Ultra'nın Q6 ve Q6A model numaralarına sahip olacağı doğrulandı. Ayrıca Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın "SM-F958N" model numarasıyla ilk olarak yalnızca Kore'ye özel bir model olacağı düşünülmüştü. Şimdi ise "SM-W9025" model numaralı yepyeni bir Galaxy Z Fold 6 Ultra modeli keşfedildi.

    Bu da ,cihazın Çin'de farklı bir isimle piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Zira Samsung, küresel pazardaki Z Fold modellerini Çin'de farklı bir isimle satıyor. Örnek olarak Galaxy Z Fold5 ve Z Flip 5, Galaxy W24 ve W24 Flip adına sahip. Dolayısıyla kesin olan şu ki Galaxy Z Fold 6 Ultra Kore ile sınırlı olmayacak. 

    Galaxy Z Fold6'nın önceki Z Fold 5'e göre çok daha pahalı olacağı söyleniyor. Ayrıca Galaxy Tab S10 ve S25 serisiyle birlikte 2025 yılında tanıtıldığını görebiliriz. 

    Galaxy Z Fold 6 Ultra beklenen özellikler

    Sızıntılar, Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın tıpkı S24 Ultra'da olduğu gibi titanyum çerçeve ve 200MP ISOCELL HP2 birincil kamera gibi yükseltmelere sahip olacağı yönünde. Ayrıca isteğe bağlı ekran kalemi desteği, daha yüksek bellek ve depolama yapılandırmaları ile daha büyük kapak ve ana ekranlar sunduğu söyleniyor. 

    Galaxy Z Fold 6 Ultra, kaputunun altında, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 yonga seti tarafından desteklenecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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