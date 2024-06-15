Galaxy Z Fold 6 Ultra, birden fazla pazara geliyor: İşte beklenenler

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Tam Boyutta Gör 10 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliği yaklaşırken, yeni söylenti ve sızıntı haberleri duymaya devam ediyoruz. Hatta bunlardan biri de Galaxy Z Fold 6 Ultra modeli olmuş ve yalnızca Güney Kore'de satışa çıkacağı belirtilmişti. Ancak bu sınırlama kaldırılmış olabilir. Telefonun Çin'e ait yeni bir sürümü ortaya çıktı.

Galaxy Z Fold 6 Ultra yalnızca Kore'de satılmayacak

Kaçıranlar için daha önce Galaxy Z Fold 6 ve 6 Ultra'nın Q6 ve Q6A model numaralarına sahip olacağı doğrulandı. Ayrıca Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın "SM-F958N" model numarasıyla ilk olarak yalnızca Kore'ye özel bir model olacağı düşünülmüştü. Şimdi ise "SM-W9025" model numaralı yepyeni bir Galaxy Z Fold 6 Ultra modeli keşfedildi.

Bu da ,cihazın Çin'de farklı bir isimle piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Zira Samsung, küresel pazardaki Z Fold modellerini Çin'de farklı bir isimle satıyor. Örnek olarak Galaxy Z Fold5 ve Z Flip 5, Galaxy W24 ve W24 Flip adına sahip. Dolayısıyla kesin olan şu ki Galaxy Z Fold 6 Ultra Kore ile sınırlı olmayacak.

Galaxy Z Fold6'nın önceki Z Fold 5'e göre çok daha pahalı olacağı söyleniyor. Ayrıca Galaxy Tab S10 ve S25 serisiyle birlikte 2025 yılında tanıtıldığını görebiliriz.

Galaxy Z Fold 6 Ultra beklenen özellikler

Sızıntılar, Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın tıpkı S24 Ultra'da olduğu gibi titanyum çerçeve ve 200MP ISOCELL HP2 birincil kamera gibi yükseltmelere sahip olacağı yönünde. Ayrıca isteğe bağlı ekran kalemi desteği, daha yüksek bellek ve depolama yapılandırmaları ile daha büyük kapak ve ana ekranlar sunduğu söyleniyor.

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Galaxy Z Fold 6 Ultra, kaputunun altında, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 yonga seti tarafından desteklenecek.

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