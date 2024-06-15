Galaxy Z Fold 6 Ultra, birden fazla pazara geliyor: İşte beklenenler

Galaxy Z Fold 6 Ultra yalnızca Kore'de satılmayacak
Kaçıranlar için daha önce Galaxy Z Fold 6 ve 6 Ultra'nın Q6 ve Q6A model numaralarına sahip olacağı doğrulandı. Ayrıca Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın "SM-F958N" model numarasıyla ilk olarak yalnızca Kore'ye özel bir model olacağı düşünülmüştü. Şimdi ise "SM-W9025" model numaralı yepyeni bir Galaxy Z Fold 6 Ultra modeli keşfedildi.
Bu da ,cihazın Çin'de farklı bir isimle piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Zira Samsung, küresel pazardaki Z Fold modellerini Çin'de farklı bir isimle satıyor. Örnek olarak Galaxy Z Fold5 ve Z Flip 5, Galaxy W24 ve W24 Flip adına sahip. Dolayısıyla kesin olan şu ki Galaxy Z Fold 6 Ultra Kore ile sınırlı olmayacak.
Galaxy Z Fold6'nın önceki Z Fold 5'e göre çok daha pahalı olacağı söyleniyor. Ayrıca Galaxy Tab S10 ve S25 serisiyle birlikte 2025 yılında tanıtıldığını görebiliriz.
Galaxy Z Fold 6 Ultra beklenen özellikler
Sızıntılar, Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın tıpkı S24 Ultra'da olduğu gibi titanyum çerçeve ve 200MP ISOCELL HP2 birincil kamera gibi yükseltmelere sahip olacağı yönünde. Ayrıca isteğe bağlı ekran kalemi desteği, daha yüksek bellek ve depolama yapılandırmaları ile daha büyük kapak ve ana ekranlar sunduğu söyleniyor.
Galaxy Z Fold 6 Ultra, kaputunun altında, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 yonga seti tarafından desteklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.