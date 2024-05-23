Galaxy Z Fold 6 Ultra'dan kötü haber: Bölge sınırlı olabilir

Galaxy Z Fold 6 Ultra'dan kötü haber
Tanınan sızıntı kaynağı Evan Blass, kısa süre önce yayınladığı bir X gönderisinde Samsung'un yakın gelecekte birden fazla cihaz duyuracağını açıkladı. Bunlar ise şu şekilde olacak: Galaxy Book 4 Edge, Galaxy Book 4 Edge Pro, Galaxy Buds 3, Galaxy Buds 3 Pro, Galaxy Ring, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch 7 Ultra.
Blass, bu modellerin bir sonraki Unpacked etkinliğinde tanıtılıp tanıtılmayacağına değinmedi. Ancak küresel pazara çıkacak Samsung cihazların ayrıntıları, Kore versiyonlarından daha önce ortaya çıkıyor. Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın ise özellikle Güney Kore pazarı için SF-F958N model numarasını taşıdığı doğrulanmış durumda.
Dolayısıyla Galaxy Z Fold 6 Ultra’da böyle bir durumun olmaması, telefonun Kore’ye özgü olabileceğini akıllara getiriyor. Şu an için Galaxy Z Fold Ultra ile standart versiyonu arasındaki farka dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yakın tarihleri sızınıtlar ise 200MP f/1.7 ana kamera, 12MP f/2.2 ultra geniş, 50MP, f/3.4, 5x periskop telefoto kamera sensörü, 6,2 inç kapak ekranı ve IP52 sertifikasına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.