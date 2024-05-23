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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6 Ultra'dan kötü haber: Bölge sınırlı olabilir

    Önümüzdeki Temmuz ayında tanıtılacağı söylenen Galaxy Z Fold 6 Ultra dünya çapında satışa çıkmayabilir. Z Fold serisinin yeni üyesi, sızıntılara göre yalnızca bir ülkeye özel olacak. 
    Galaxy Z Fold 6 Ultra'dan kötü haber: Bölge sınırlı olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, 10 Temmuz'da bu yılki ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirecek. Bu etkinlik sırasında Galaxy Ring ve Galaxy Watch 7 serisinin yanı sıra şirketin Galaxy Z Flip 6, Fold 6 ve Fold 6 Ultra modellerini duyurması bekleniyor. Bunlar arasından Galaxy Z Fold 6 Ultra ise, yalnızca bir ülkeye özel olabilir. 

    Galaxy Z Fold 6 Ultra'dan kötü haber

    Tanınan sızıntı kaynağı Evan Blass, kısa süre önce yayınladığı bir X gönderisinde Samsung'un yakın gelecekte birden fazla cihaz duyuracağını açıkladı. Bunlar ise şu şekilde olacak: Galaxy Book 4 Edge, Galaxy Book 4 Edge Pro, Galaxy Buds 3, Galaxy Buds 3 Pro, Galaxy Ring, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch 7 Ultra.

    Blass, bu modellerin bir sonraki Unpacked etkinliğinde tanıtılıp tanıtılmayacağına değinmedi. Ancak küresel pazara çıkacak Samsung cihazların ayrıntıları, Kore versiyonlarından daha önce ortaya çıkıyor. Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın ise özellikle Güney Kore pazarı için SF-F958N model numarasını taşıdığı doğrulanmış durumda.

    Dolayısıyla Galaxy Z Fold 6 Ultra’da böyle bir durumun olmaması, telefonun Kore’ye özgü olabileceğini akıllara getiriyor. Şu an için Galaxy Z Fold Ultra ile standart versiyonu arasındaki farka dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yakın tarihleri sızınıtlar ise 200MP f/1.7 ana kamera, 12MP f/2.2 ultra geniş, 50MP, f/3.4, 5x periskop telefoto kamera sensörü, 6,2 inç kapak ekranı ve IP52 sertifikasına işaret ediyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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