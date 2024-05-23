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Tam Boyutta Gör Samsung, 10 Temmuz'da bu yılki ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirecek. Bu etkinlik sırasında Galaxy Ring ve Galaxy Watch 7 serisinin yanı sıra şirketin Galaxy Z Flip 6, Fold 6 ve Fold 6 Ultra modellerini duyurması bekleniyor. Bunlar arasından Galaxy Z Fold 6 Ultra ise, yalnızca bir ülkeye özel olabilir.

Galaxy Z Fold 6 Ultra'dan kötü haber

Tanınan sızıntı kaynağı Evan Blass, kısa süre önce yayınladığı bir X gönderisinde Samsung'un yakın gelecekte birden fazla cihaz duyuracağını açıkladı. Bunlar ise şu şekilde olacak: Galaxy Book 4 Edge, Galaxy Book 4 Edge Pro, Galaxy Buds 3, Galaxy Buds 3 Pro, Galaxy Ring, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch 7 Ultra.

Blass, bu modellerin bir sonraki Unpacked etkinliğinde tanıtılıp tanıtılmayacağına değinmedi. Ancak küresel pazara çıkacak Samsung cihazların ayrıntıları, Kore versiyonlarından daha önce ortaya çıkıyor. Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın ise özellikle Güney Kore pazarı için SF-F958N model numarasını taşıdığı doğrulanmış durumda.

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Dolayısıyla Galaxy Z Fold 6 Ultra’da böyle bir durumun olmaması, telefonun Kore’ye özgü olabileceğini akıllara getiriyor. Şu an için Galaxy Z Fold Ultra ile standart versiyonu arasındaki farka dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yakın tarihleri sızınıtlar ise 200MP f/1.7 ana kamera, 12MP f/2.2 ultra geniş, 50MP, f/3.4, 5x periskop telefoto kamera sensörü, 6,2 inç kapak ekranı ve IP52 sertifikasına işaret ediyor.

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Galaxy Z Fold 6 Ultra'dan kötü haber: Bölge sınırlı olabilir