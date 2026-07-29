Samsung, Galaxy Z Fold 8 Ultra için performans güncellemesi hazırlıyor

Galaxy Z Fold 8 Ultra'ya daha iyi ısı yönetimi ve performans iyileştirmesi getirecek
Samsung, Ağustos ayında Galaxy Z Fold 8 Ultra için ısı yönetimini ve telefonun genel performansını iyileştirebilecek bir güncelleme yayınlamayı planlıyor. Yalnız, yeni yazılım yüklü mü gelecek yoksa ön sipariş veren kullanıcılar cihaz kurulumunda güncelleme ekranıyla mı karşılaşacak belli değil.
Galaxy Z Fold8 serisi ve Z Flip8 şu anda ön satışta
Samsung, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8'i deneme amaçlı olarak perakende mağazalarında satışa sunmuş, bu cihazları test için medya kuruluşlarına göndermiş olsa da, marka henüz yeni telefonları sipariş edenlere göndermeye başlamadı. Yeni cihazlar, Türkiye’de 11 Ağustos’ta satışa sunulacak. Ön sipariş verenlere de bu tarihte ulaştırılması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: