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    Samsung, Galaxy Z Fold 8 Ultra için performans güncellemesi hazırlıyor

    Galaxy Z Fold8 Ultra ön siparişi verdiyseniz muhtemelen cihaz kurulumunda güncellemeyle karşılaşacaksınız. Samsung, cihaz için genel performansı iyileştirecek bir yazılım güncellemesi hazırlıyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra performans güncellemesi hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni katlanabilir telefonları One UI 9 yazılımıyla gelen ilk cihazlar. Ancak, şu anda Samsung mağazalarında ve medyaya inceleme için verilen Galaxy Z Fold 8 Ultra, henüz hazır olmayan yazılımla çalışıyor. Markanın ön sipariş veren tüketicilere göndereceği bazı cihazlar da aynı yazılımı çalıştırıyor olabilir. Bu yazılım çeşitli sorunlar içerdiğinden Samsung’un önümüzdeki ay bir yazılım güncellemesi yayınlamayı planladığı söyleniyor.

    Galaxy Z Fold 8 Ultra'ya daha iyi ısı yönetimi ve performans iyileştirmesi getirecek

    Samsung, Ağustos ayında Galaxy Z Fold 8 Ultra için ısı yönetimini ve telefonun genel performansını iyileştirebilecek bir güncelleme yayınlamayı planlıyor. Yalnız, yeni yazılım yüklü mü gelecek yoksa ön sipariş veren kullanıcılar cihaz kurulumunda güncelleme ekranıyla mı karşılaşacak belli değil.

    Galaxy Z Fold8 serisi ve Z Flip8 şu anda ön satışta

    Samsung, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8'i deneme amaçlı olarak perakende mağazalarında satışa sunmuş, bu cihazları test için medya kuruluşlarına göndermiş olsa da, marka henüz yeni telefonları sipariş edenlere göndermeye başlamadı. Yeni cihazlar, Türkiye’de 11 Ağustos’ta satışa sunulacak. Ön sipariş verenlere de bu tarihte ulaştırılması planlanıyor.

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