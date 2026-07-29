Samsung, Galaxy Z Fold 8 Ultra için performans güncellemesi hazırlıyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni katlanabilir telefonları One UI 9 yazılımıyla gelen ilk cihazlar. Ancak, şu anda Samsung mağazalarında ve medyaya inceleme için verilen Galaxy Z Fold 8 Ultra, henüz hazır olmayan yazılımla çalışıyor. Markanın ön sipariş veren tüketicilere göndereceği bazı cihazlar da aynı yazılımı çalıştırıyor olabilir. Bu yazılım çeşitli sorunlar içerdiğinden Samsung’un önümüzdeki ay bir yazılım güncellemesi yayınlamayı planladığı söyleniyor.

Galaxy Z Fold 8, Ultra'nın önüne geçti: Popüler renk yeşil 20 sa. önce eklendi

Galaxy Z Fold 8 Ultra'ya daha iyi ısı yönetimi ve performans iyileştirmesi getirecek

Samsung, Ağustos ayında Galaxy Z Fold 8 Ultra için ısı yönetimini ve telefonun genel performansını iyileştirebilecek bir güncelleme yayınlamayı planlıyor. Yalnız, yeni yazılım yüklü mü gelecek yoksa ön sipariş veren kullanıcılar cihaz kurulumunda güncelleme ekranıyla mı karşılaşacak belli değil.

Galaxy Z Fold8 serisi ve Z Flip8 şu anda ön satışta

Samsung, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8'i deneme amaçlı olarak perakende mağazalarında satışa sunmuş, bu cihazları test için medya kuruluşlarına göndermiş olsa da, marka henüz yeni telefonları sipariş edenlere göndermeye başlamadı. Yeni cihazlar, Türkiye’de 11 Ağustos’ta satışa sunulacak. Ön sipariş verenlere de bu tarihte ulaştırılması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy Z Fold 8 Ultra'ya performans güncellemesi yolda

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: