Galler’de uzaktan eğitim için PS4 ve Xbox One tavsiye ediliyor

Pandemi nedeniyle eğitimin yaklaşık 1 yıldır uzaktan devam ediyor oluşu bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Evde birden fazla öğrenci olduğu durumlarda bağlantılı cihazlar yetmeyebiliyor. Bu nedenle insanlar çözüm arayışında.İlginizi Çekebilir Ticketmaster rakibini “hacklemekten” suçlu bulundu
PS4 üzerinden eğitim
Galler Birchgrove İlköğretim Okulu ihtiyaç durumlarında PS4 ve Xbox One konsollarından da eğitim materyallerine erişilebileceğini duyurdu. Konsolların internet bağlantısının olması bunda en büyük etken oldu.
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Bir okul öğrencisinin PS4 ve Xbox One konsolları üzerinde okulun eğitim materyallerini nasıl açacağını adım adım anlattığı Tweet; okul yönetimi tarafından da benimsendi ve velilere tavsiye olarak paylaşıldı. Elbette burada görüntülü görüşme anlatılmıyor ve sadece döküman erişimine değinilmiş.
Günümüzde konsollara kamera bağlayarak video sohbet yapma imkanı mevcut. Ayrıca internet üzerinden OneDrive veya Google Docs gibi platformlara giderek dökümanları düzenlemek de mümkün. Klavye ve fare desteği artık önemli bir avantaj haline geldi. Bu bakımdan konsol olan evlerde bu tarz yöntemler kullanılarak eğitim cihazı sayısı arttırılabilir.
https://www.thegamer.com/ps4-workaround-for-remote-learning/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.