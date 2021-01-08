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    Galler’de uzaktan eğitim için PS4 ve Xbox One tavsiye ediliyor

    Birden fazla çocuğun bulunduğu evlerde mobil cihaz veya bilgisayar yetmediği zaman bir önceki nesil oyun konsollarınız ile eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Pandemi nedeniyle eğitimin yaklaşık 1 yıldır uzaktan devam ediyor oluşu bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Evde birden fazla öğrenci olduğu durumlarda bağlantılı cihazlar yetmeyebiliyor. Bu nedenle insanlar çözüm arayışında.

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    PS4 üzerinden eğitim

    Galler Birchgrove İlköğretim Okulu ihtiyaç durumlarında PS4 ve Xbox One konsollarından da eğitim materyallerine erişilebileceğini duyurdu. Konsolların internet bağlantısının olması bunda en büyük etken oldu.

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    Bir okul öğrencisinin PS4 ve Xbox One konsolları üzerinde okulun eğitim materyallerini  nasıl açacağını adım adım anlattığı Tweet; okul yönetimi tarafından da benimsendi ve velilere tavsiye olarak paylaşıldı. Elbette burada görüntülü görüşme anlatılmıyor ve sadece döküman erişimine değinilmiş.

    Günümüzde konsollara kamera bağlayarak video sohbet yapma imkanı mevcut. Ayrıca internet üzerinden OneDrive veya Google Docs gibi platformlara giderek dökümanları düzenlemek de mümkün. Klavye ve fare desteği artık önemli bir avantaj haline geldi. Bu bakımdan konsol olan evlerde bu tarz yöntemler kullanılarak eğitim cihazı sayısı arttırılabilir.



    https://www.thegamer.com/ps4-workaround-for-remote-learning/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    unununium 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yurtdışında normal bir durum olup burada aynısını yapmaya kalksan t**** mı geçiyon denilecek hareket
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    volcy123 1 gün ( Mesaj Silindi )
    "Herkes bir ps si olsun ister ama herkesin alabilecegi bir sey degil" denilen ulkemiz de olmayacak iştir.
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    unununium 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yurtdışında normal bir durum olup burada aynısını yapmaya kalksan t**** mı geçiyon denilecek hareket
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    cenkakay08 (cenk akay) 1 gün ( Mesaj Silindi ) unununium
    Bizde yapsan ne olacak? Hanede konsol oranı yüzde 10. Avrupada yüzde 50 den fazla.
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    the most important thing 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Eşeğin anırtısı kendine hoş gelir
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