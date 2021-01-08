Galler’de uzaktan eğitim için PS4 ve Xbox One tavsiye ediliyor

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Pandemi nedeniyle eğitimin yaklaşık 1 yıldır uzaktan devam ediyor oluşu bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Evde birden fazla öğrenci olduğu durumlarda bağlantılı cihazlar yetmeyebiliyor. Bu nedenle insanlar çözüm arayışında.

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PS4 üzerinden eğitim

Galler Birchgrove İlköğretim Okulu ihtiyaç durumlarında PS4 ve Xbox One konsollarından da eğitim materyallerine erişilebileceğini duyurdu. Konsolların internet bağlantısının olması bunda en büyük etken oldu.

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Bir okul öğrencisinin PS4 ve Xbox One konsolları üzerinde okulun eğitim materyallerini nasıl açacağını adım adım anlattığı Tweet; okul yönetimi tarafından da benimsendi ve velilere tavsiye olarak paylaşıldı. Elbette burada görüntülü görüşme anlatılmıyor ve sadece döküman erişimine değinilmiş.

Günümüzde konsollara kamera bağlayarak video sohbet yapma imkanı mevcut. Ayrıca internet üzerinden OneDrive veya Google Docs gibi platformlara giderek dökümanları düzenlemek de mümkün. Klavye ve fare desteği artık önemli bir avantaj haline geldi. Bu bakımdan konsol olan evlerde bu tarz yöntemler kullanılarak eğitim cihazı sayısı arttırılabilir.

https://www.thegamer.com/ps4-workaround-for-remote-learning/

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