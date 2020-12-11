The Mandalorian 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı açıklandı

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2019 yılının kasım ayında yayın hayatına başlayan ve Star Wars markası adına son dönemdeki en iyi işlerden biri olan The Mandalorian'ın üçüncü sezonu için çıkış aralığı verildi.

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Şu sıralar ikinci sezonu devam eden dizinin üçüncü sezonu, geçtiğimiz aylarda onaylanmıştı hatta birkaç ay içerisinde çekimlerin başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin üçüncü sezonu için bir yayın aralığı verildi. Açıklamaya göre dizinin üçüncü sezonu 2021'in Noel döneminde yayınlanacak. Yani yaklaşık olarak ilk iki sezonun yayınlandığı tarihlere yakın diyebiliriz.

Yaratıcılığını Jon Javreau'nun yaptığı, başrolünde ise Pedro Pascal'ın bulunduğu başarılı dizinin bugün sabah ikinci sezon yedinci bölümü yayınlandı. Haftaya yayınlanacak olan sekizinci bölüm ile de ikinci sezon finali yapılacak.

Duyurulan yeni diziler ile birlikte The Mandalorian'ın da nasıl bir konuyu işleyeceği ve ne yöne doğru gideceği büyük merak konusu.

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