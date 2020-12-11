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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Mandalorian 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı açıklandı

    Disney'in Star Wars evreni içerisinde yarattığı son dönemdeki en iyi işlerden biri olan The Mandalorian'ın üçüncü sezonu için çıkış dönemi paylaşıldı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Mandalorian 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı açıklandı
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    2019 yılının kasım ayında yayın hayatına başlayan ve Star Wars markası adına son dönemdeki en iyi işlerden biri olan The Mandalorian'ın üçüncü sezonu için çıkış aralığı verildi.

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    Şu sıralar ikinci sezonu devam eden dizinin üçüncü sezonu, geçtiğimiz aylarda onaylanmıştı hatta birkaç ay içerisinde çekimlerin başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin üçüncü sezonu için bir yayın aralığı verildi. Açıklamaya göre dizinin üçüncü sezonu 2021'in Noel döneminde yayınlanacak. Yani yaklaşık olarak ilk iki sezonun yayınlandığı tarihlere yakın diyebiliriz.

    Yaratıcılığını Jon Javreau'nun yaptığı, başrolünde ise Pedro Pascal'ın bulunduğu başarılı dizinin bugün sabah ikinci sezon yedinci bölümü yayınlandı. Haftaya yayınlanacak olan sekizinci bölüm ile de ikinci sezon finali yapılacak.

    Duyurulan yeni diziler ile birlikte The Mandalorian'ın da nasıl bir konuyu işleyeceği ve ne yöne doğru gideceği büyük merak konusu.



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    Dr. X (Turgay POTTER) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok güzel dizi.
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    RichesMen (Servet bey) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Daha bugün 2.sezon 7.bölümü izledim.. dizi gerçekten çok iyi tavsiye ederim. dizinin yayınlandığı tarihten beri hiç kaçırmadım..
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hadi artık bişey olsun son 2 bölümde bi kıpırdanma oldu sanki.
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    JonVaynen (Jon Vaynen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben 2. Sezon 3. Bölümde bıraktım disney Türkiye gelecek söylentileri var..



    Beklemedeyim.
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    lterlemez 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu nasıl bir sezon arası ya; üç hatta dört tane dizi öldürdüm, uzun sezon araları yüzünden: Vikings, GoT, Westworld ve Outlander. The Expand ise ölmek üzere biraz daha uzar ise...
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    fastmustaine (Furkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu haftaki bölüm öyle sardı ki 2 kere izledim
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    Dr. X (Turgay POTTER) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok güzel dizi.
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