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    Game of Thrones'un öncesini anlatacak diziden konsept tasarımlar paylaşıldı; çekimler 2021'de başlıyor

    Son 10 yılın en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones'un çok daha öncesini anlatacak olan House of the Dragon dizisinden yeni görseller yayınlandı. Çekimlerin de 2021'de başlayacağı açıklandı
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Game of Thrones'un öncesini anlatacak diziden konsept tasarımlar paylaşıldı; çekimler 2021'de başlıyor
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    Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan ancak ne yazık ki geçtiğimiz yıl yayınlanan final sezonu ile hayranları üzen Game of Thorens dizisi ile aynı evrende geçecek olan dizi House of the Dragon'dan konsept tasarımlar paylaşıldı. Ayrıca çekimlere ne zaman başlanacağı da açıklandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Game of Thrones'un öncesini anlatacak dizi House of the Dragon'ın ilk oyuncuları açıklandı

    Ayrıca Bkz. "The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası vizyon gününde internette de yayınlanacak"

    Dizinin oyuncu seçimleri geçtiğimiz aylarda başlamıştı ve şu ana kadar açıklanan tek oyuncu Dead Man's Shoes, Hot Fuzz ve Tyrannosaur gibi yapımlarda rol alan Paddy Considine'di ve o da King Viserys Targaryen karakterini canlandıracak . Birkaç saat önce de Doctor Who dizisindeki 11. Doktor olarak tanınan Matt Smith'in, Prens Daemon karkaterini oynayacağına dair söylentiler çıkmıştı.

    Diziden ilk konsept tasarımları da geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. Aşağıda görebileceğiniz gibi dizi için bazı ejderha çizimleri bulunuyor. Ayrıca yapılan açıklamaya göre dizinin çekimleri de 2021 yılında başlayacak.

    House of the Dragon, isminden de anlayabileceğiniz üzere Targaryen hanedanlığını anlatacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Barni Moloztaş (Eren ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Son sezonu hala bitiremedim kötüydü
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu da biterse sonra gelecek temalı GOT çekecekler herhalde. Bir dizi biterse bırskın efsane olarak kalsın.
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    ankaland (mehmet yok) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    önceki gibi sonu saçmalanmasın yeter..
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    por favor (ssena arıkuşu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    [color=#5f6368]Dünya[color=#4d5156]'mız evren oluştuğunda fırıldak gibi dönen [color=#5f6368]gaz[color=#4d5156] ve [color=#5f6368]toz bulutuydu aşamasına kadar gider bu dizi.[color=#5f6368]
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    fire&blood kitabının en destansı kısımları valyria imparatorluğunu yükselişi ve çöküşü kısımlarıydı, bir de valyria kıyametinden kaçanların hikayeleriydi. fatih aegon un westeros a çıkışı ve çılgın kralın ölümüne kadar geçen süre de ki hikaye ilk kısımlar kadar etkileyici değildi, keşke bütün bir kitabı baştan anlatan bir dizi olsaydı.
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    aliceqper 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    asıl hikayenin son kitaplarının yazılmasını bekleseydiniz bari
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    Merdomable 2 hf. ( Mesaj Silindi ) aliceqper
    o kitapler gelmeyecek gibi :)
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    absamet (sems sems) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ejderyalar kocaman kocaman ejderyalar olsun.
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