Game of Thrones'un öncesini anlatacak diziden konsept tasarımlar paylaşıldı; çekimler 2021'de başlıyor

Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan ancak ne yazık ki geçtiğimiz yıl yayınlanan final sezonu ile hayranları üzen Game of Thorens dizisi ile aynı evrende geçecek olan dizi House of the Dragon'dan konsept tasarımlar paylaşıldı. Ayrıca çekimlere ne zaman başlanacağı da açıklandı.

Dizinin oyuncu seçimleri geçtiğimiz aylarda başlamıştı ve şu ana kadar açıklanan tek oyuncu Dead Man's Shoes, Hot Fuzz ve Tyrannosaur gibi yapımlarda rol alan Paddy Considine'di ve o da King Viserys Targaryen karakterini canlandıracak . Birkaç saat önce de Doctor Who dizisindeki 11. Doktor olarak tanınan Matt Smith'in, Prens Daemon karkaterini oynayacağına dair söylentiler çıkmıştı.

Diziden ilk konsept tasarımları da geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. Aşağıda görebileceğiniz gibi dizi için bazı ejderha çizimleri bulunuyor. Ayrıca yapılan açıklamaya göre dizinin çekimleri de 2021 yılında başlayacak.

House of the Dragon, isminden de anlayabileceğiniz üzere Targaryen hanedanlığını anlatacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak.

