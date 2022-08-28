Xbox Game Pass’in “aile planı” arkadaşları da kapsayabilir

Game Pass sistemi ile oyun sektörünü şekillendiren Microsoft, kullanıcı dostu hamleleri ile dikkat çekiyor. Yüzlerce oyuna uygun fiyat erişim sunan sistem, Playstation Plus’ın da şekillenmesine sebep olmuştu. Genel anlamda oldukça sevilen platform, yakında kullanıcıları daha da mutlu edeceğe benziyor.
Game Pass hesabını dört kişi kullanabilecek
Microsoft, geçtiğimiz aylarda Xbox Game Pass için aile planını duyurmuştu. Tek hesap üzerinden dört farklı kişiye erişim sağlayacak sistem, Netflix ve Spotify platformlarındaki aile planına benziyor, ancak öğünüşe göre Microsoft, aile planında da biraz daha kullanıcı dostu olacak. Microsoft Mağazası hakkında sızıntıları ile bilinen Aggiornamenti Lumia, Game Pass Family hakkında yeni bir görsel paylaştı. Sızdırılan görsel, Game Pass Friends & Family etiketini barındırıyor. Görselin yayınlanmasının ardından insanlar, Game Pass aile planının arkadaşları da kapsayabileceğini düşünmeye başladı. Microsoft ise henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.
Kullanıcı karşıtı hareketleri ile bilinen Netflix hesabınızın şifresini başkaları ile paylaşmanıza engel olmaya çalışırken Xbox’ın platform planına arkadaşlarınızı dahil edecek olması, firmanın ne kadar kullanıcı dostu olabileceğini gösteriyor. Umarız iddialar doğrudur ve Game Pass Family, sistemin arkadaşlarla paylaşılmasına da izin verir.
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: