Xbox Game Pass’in “aile planı” arkadaşları da kapsayabilir

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Game Pass sistemi ile oyun sektörünü şekillendiren Microsoft, kullanıcı dostu hamleleri ile dikkat çekiyor. Yüzlerce oyuna uygun fiyat erişim sunan sistem, Playstation Plus’ın da şekillenmesine sebep olmuştu. Genel anlamda oldukça sevilen platform, yakında kullanıcıları daha da mutlu edeceğe benziyor.

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Game Pass hesabını dört kişi kullanabilecek

Microsoft, geçtiğimiz aylarda Xbox Game Pass için aile planını duyurmuştu. Tek hesap üzerinden dört farklı kişiye erişim sağlayacak sistem, Netflix ve Spotify platformlarındaki aile planına benziyor, ancak öğünüşe göre Microsoft, aile planında da biraz daha kullanıcı dostu olacak. Microsoft Mağazası hakkında sızıntıları ile bilinen Aggiornamenti Lumia, Game Pass Family hakkında yeni bir görsel paylaştı. Sızdırılan görsel, Game Pass Friends & Family etiketini barındırıyor. Görselin yayınlanmasının ardından insanlar, Game Pass aile planının arkadaşları da kapsayabileceğini düşünmeye başladı. Microsoft ise henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Kullanıcı karşıtı hareketleri ile bilinen Netflix hesabınızın şifresini başkaları ile paylaşmanıza engel olmaya çalışırken Xbox’ın platform planına arkadaşlarınızı dahil edecek olması, firmanın ne kadar kullanıcı dostu olabileceğini gösteriyor. Umarız iddialar doğrudur ve Game Pass Family, sistemin arkadaşlarla paylaşılmasına da izin verir.

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Game Pass bir kez daha kullanıcıları sevindirecek