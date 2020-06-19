GameClub üçüncü taraf mobil oyun aboneliği sunuyor

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Bugün mobil dünyada tamamen ücretsiz ancak reklamlı, ücretsiz ancak belirli seviyeden sonra ücretli veya ücretli şeklinde farklı oyun modelleri yer alıyor. Genelde kullanıcılar ücretsiz oyunları oynamayı tercih ediyorlar.

GameClub nedir?

Her oyuna para vermek yerine aylık belirli bir abonelik ücreti ile yüzlerce oyuna erişmenizi isteyen Apple geçtiğimiz aylarda Arcade hizmetini faaliyete geçirmişti. Google da Play Pass ile belirli bölgelerde benzer bir hizmet sunuyor.

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GameClub ise üçüncü taraf oyun aboneliği sunan bir hizmet. Eski TouchArcade editörlerinin hayata geçirdiği hizmet yine yüzlerce oyunu aylık abonelik ücreti ile oyuncuların beğenisine sunmayı amaçlıyor.

Elbette Apple ve Google gibi popüler veya en yeni oyunları sunabilecek kadar iddialı değil. Bünyesinde Breach and Clear, Glorkian Warrior, iBlast Moki 2, Gravity Hook, Mikey Shorts, Space Miner: Space Ore Blase ve Spider: The Secret of Bryce Manor gibi geçmiş dönemin popüler oyunları yer alıyor. Oyunların yanında çözüm rehberleri de mevcut.

İlk 30 gün ücretsiz olan GameClub sonrasında aylık 34.99TL istiyor. Apple Arcade ile benzer bir fiyat politikası güden hizmetin en az onun kadar yeni veya özel yapımları getirmesi şart zira müşteri çekmekte zorlanabilir. Diğer taraftan belirli oyunlara eriştiğiniz reklamlı ve ücretsiz bir sürüm de mevcut.

GameClub - a new way to play! GameClub Inc. Eğlence Ücretsiz 115.9 MB

GameClub - a new way to play! GameClub Inc. Arcade Ücretsiz 21M

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