Gamescom 2024: Nasıl izlenir, hangi oyunlar bekleniyor?

Gamescom Opening Night Live 2024 ne zaman?
Gamescom Opening Night Live 2024 etkinliği, 20 Ağustos Salı günü TSİ 21.00’de gerçekleşecek. Etkinlik, Gamescom YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Dileyenler Gamescom sitesinden de izleyebilecek.
Etkinliğin yaklaşık iki saat sürmesi ve bir sürü yeni fragman, oyun duyurusu ve fazlasını içeren dopdolu bir etkinlik olması bekleniyor. Etkinlikte gösterilecek oyunlardan birkaçının listesi şu şekilde:
- Call of Duty: Black Ops 6
- Monster Hunter Wilds
- Indiana Jones and the Great Circle
- Little Nightmares III
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO
- Batman: Arkham Shadow
- Dune Awakening
- Marvel Rivals
- Squid Game: Unleashed
- New Game from Tarsier Studios
- Sid Meier's CIVILIZATION VII
- Kingdom Come Deliverance II
- Lost Records: Bloom & Rage
Tabii ki Gamescom 2024’te gösterilecek oyunlar bunlarla sınırlı değil. Örneğin; Hideo Kojima, X üzerinden paylaştığı görselde Death Stranding 2’nin müjdesini verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.