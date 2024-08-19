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    Anlık Bildirim

    Gamescom 2024: Nasıl izlenir, hangi oyunlar bekleniyor?

    Yılın beklenen oyun etkinliği Gamescom, 21 Ağustos 2024'te Almanya'nın Köln şehrinde başlayacak. Fuar başlamadan önce oyunların tanıtılacağı canlı bir etkinlik olacak. Peki, hangi oyunlar bekleniyor?
    gamescom 2024 ne zaman canlı izleme linki Tam Boyutta Gör
    Büyük oyun etkinliği Gamescom, bu yıl 21 Ağustos’ta başlayacak. Ancak, fuar başlamadan bir gün önce organizatörler, çok sayıda yeni oyun tanıtımı, fragmanlar, beklenen oyunların çıkış tarihi ve başka sürprizler içerecek canlı sahne şovu ve canlı yayın etkinliği olan Gamescom Opening Night Live'ı düzenleyecek.

    Gamescom Opening Night Live 2024 ne zaman?

    Gamescom Opening Night Live 2024 etkinliği, 20 Ağustos Salı günü TSİ 21.00’de gerçekleşecek. Etkinlik, Gamescom YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Dileyenler Gamescom sitesinden de izleyebilecek.

    Etkinliğin yaklaşık iki saat sürmesi ve bir sürü yeni fragman, oyun duyurusu ve fazlasını içeren dopdolu bir etkinlik olması bekleniyor. Etkinlikte gösterilecek oyunlardan birkaçının listesi şu şekilde:

    • Call of Duty: Black Ops 6
    • Monster Hunter Wilds
    • Indiana Jones and the Great Circle
    • Little Nightmares III
    • DRAGON BALL: Sparking! ZERO
    • Batman: Arkham Shadow
    • Dune Awakening
    • Marvel Rivals
    • Squid Game: Unleashed
    • New Game from Tarsier Studios
    • Sid Meier's CIVILIZATION VII
    • Kingdom Come Deliverance II
    • Lost Records: Bloom & Rage

    Tabii ki Gamescom 2024’te gösterilecek oyunlar bunlarla sınırlı değil. Örneğin; Hideo Kojima, X üzerinden paylaştığı görselde Death Stranding 2’nin müjdesini verdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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