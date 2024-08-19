Gamescom 2024: Nasıl izlenir, hangi oyunlar bekleniyor?

Tam Boyutta Gör Büyük oyun etkinliği Gamescom, bu yıl 21 Ağustos’ta başlayacak. Ancak, fuar başlamadan bir gün önce organizatörler, çok sayıda yeni oyun tanıtımı, fragmanlar, beklenen oyunların çıkış tarihi ve başka sürprizler içerecek canlı sahne şovu ve canlı yayın etkinliği olan Gamescom Opening Night Live'ı düzenleyecek.

Xbox, Gamescom 2024'te yer alacak: İşte tanıtılacak oyunlar 1 ay önce eklendi

Gamescom Opening Night Live 2024 ne zaman?

Gamescom Opening Night Live 2024 etkinliği, 20 Ağustos Salı günü TSİ 21.00’de gerçekleşecek. Etkinlik, Gamescom YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Dileyenler Gamescom sitesinden de izleyebilecek.

Etkinliğin yaklaşık iki saat sürmesi ve bir sürü yeni fragman, oyun duyurusu ve fazlasını içeren dopdolu bir etkinlik olması bekleniyor. Etkinlikte gösterilecek oyunlardan birkaçının listesi şu şekilde:

Call of Duty: Black Ops 6

Monster Hunter Wilds

Indiana Jones and the Great Circle

Little Nightmares III

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Batman: Arkham Shadow

Dune Awakening

Marvel Rivals

Squid Game: Unleashed

New Game from Tarsier Studios

Sid Meier's CIVILIZATION VII

Kingdom Come Deliverance II

Lost Records: Bloom & Rage

Tabii ki Gamescom 2024’te gösterilecek oyunlar bunlarla sınırlı değil. Örneğin; Hideo Kojima, X üzerinden paylaştığı görselde Death Stranding 2’nin müjdesini verdi.

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