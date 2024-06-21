Xbox, Gamescom 2024 etkinliğinde yer alacak: İşte tanıtılacak oyunlar

Tam Boyutta Gör Xbox Games Showcase etkinliği yeni duyurular ve güncellemelerle geçti. Sıradaki etkinlik Gamescom olacak. Microsoft, 21 - 25 Ağustos tarihleri arasında Köln’de düzenlenecek Gamescom 2024 etkinliğinde Xbox’ın yer alacağını doğruladı. Xbox, şimdiye kadarki en büyük standla fuarda yerini alacak. Peki, hangi oyunlar tanıtılacak?

Microsoft, Gamescom 2024’te gösterilecek oyunları açıkladı ve daha fazla oyunun geleceğini ekledi. İşte Gamescom’da göreceğimiz yeni Xbox oyunları:

Age of Mythology: Retold

Avowed

Ara: History Untold

Diablo IV: Vessel of Hatred

Diablo Immortal

The Elder Scrolls Online

Fallout 76

Towerborne

World of Warcraft: The War Within

Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı 2 gün önce eklendi

Sony ve Nintendo katılmıyor

Bugünkü duyuru, Sony’nin üst üste beşinci katılışını işaret ederek Gamescom 2024'e katılmayacağını resmî olarak onaylamasından kısa bir süre sonra geldi. Şirket, nedenini açıklamak için daha fazla ayrıntı sunmadı. Nintendo da geçtiğimiz Nisan ayında bu yıl da Gamescom'a katılmayacağını doğrulamıştı.

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