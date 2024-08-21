Hayaller gerçek oluyor: Nvidia’nın ACE sanal insan teknolojisi gerçek oyuna geliyor

Nvidia ACE oyunlara giriyor
Nvidia, ACE teknolojisini tanıtırken bir oyuncunun ramen dükkanındaki Jin adlı yapay zekalı NPC ile konuşmasını gösterdi. Oyuncu karaktere nasıl olduğunu sorduğunda, Jin doğal bir şekilde şehirdeki artan suç oranlarından duyduğu endişeyi dile getirdi. Bu teknoloji, Mecha BREAK'in karakterlerini daha dinamik ve etkileyici hale getirerek, oyunculara daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunacak.
Elbette söylemler ile olanlar arasında yeni teknolojilerde her zaman biraz farklılıklar olabiliyor. Haberin sonunda yer alan ilgili videoda oyuncu oyun içi bir karaktere görevleri ve mech'leri hakkında ayrıntılar sordu, ardından onunla konuşarak mech'lerinin rengini değiştirdi. Ancak ortaya konan diyalog pek de insansı gibi görünmüyor. Mecha BREAK, 2025 yılında PC, Xbox X/S ve PlayStation 5 için çıktığında belki teknoloji de daha gelişmiş bir hale bürünür. Ancak en azından artık gidilen yol daha net bir şekilde görülebiliyor.
Nvidia ayrıca, ACE teknolojisinin diğer oyun geliştiriciler tarafından da benimsendiğini de belirtti. Örneğin, Çinli oyun geliştirici Perfect World Games, Legends adlı oyununun demosunda ACE'i kullanıyor. Bu demoda, karakterler ChatGPT-4o sayesinde bilgisayarın kamerası aracılığıyla gerçek dünyadaki insanları ve nesneleri tanıyabiliyor.
Bunların yanı sıra Nvidia, GeForce NOW üzerinde PC Game Pass erişiminin 22 Ağustos'tan itibaren daha sorunsuz hale geleceği duyuruldu. Oyuncular, Xbox profillerini bir kez bağlayarak gelecekteki Game Pass oyunlarını kolayca bir daha manuel giriş yapmadan oynayabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.