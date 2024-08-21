Hayaller gerçek oluyor: Nvidia’nın ACE sanal insan teknolojisi gerçek oyuna geliyor

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Tam Boyutta Gör Bu yılki Gamescom etkinliği, oyun dünyasında heyecan verici bir gelişmeye sahne oluyor. Amazing Seasun Games adlı bir oyun geliştiricisi, Nvidia’nın Avatar Cloud Engine (ACE) teknolojisini yakında çıkacak olan çok oyunculu mecha oyunu Mecha BREAK ile tanıtacak. Nvidia, bu teknolojiyi ilk olarak Computex 2023'te özelleştirilebilir yapay zeka modeli oluşturma hizmeti olarak duyurmuştu. ACE, oyuncuların önceden programlanmış konuşma sınırlarının ötesine geçerek, oyun içi karakterlerle daha etkileşimli ve doğal diyaloglar kurabilmelerini sağlıyor.

Nvidia ACE oyunlara giriyor

Nvidia, ACE teknolojisini tanıtırken bir oyuncunun ramen dükkanındaki Jin adlı yapay zekalı NPC ile konuşmasını gösterdi. Oyuncu karaktere nasıl olduğunu sorduğunda, Jin doğal bir şekilde şehirdeki artan suç oranlarından duyduğu endişeyi dile getirdi. Bu teknoloji, Mecha BREAK'in karakterlerini daha dinamik ve etkileyici hale getirerek, oyunculara daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunacak.

Elbette söylemler ile olanlar arasında yeni teknolojilerde her zaman biraz farklılıklar olabiliyor. Haberin sonunda yer alan ilgili videoda oyuncu oyun içi bir karaktere görevleri ve mech'leri hakkında ayrıntılar sordu, ardından onunla konuşarak mech'lerinin rengini değiştirdi. Ancak ortaya konan diyalog pek de insansı gibi görünmüyor. Mecha BREAK, 2025 yılında PC, Xbox X/S ve PlayStation 5 için çıktığında belki teknoloji de daha gelişmiş bir hale bürünür. Ancak en azından artık gidilen yol daha net bir şekilde görülebiliyor.

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Nvidia ayrıca, ACE teknolojisinin diğer oyun geliştiriciler tarafından da benimsendiğini de belirtti. Örneğin, Çinli oyun geliştirici Perfect World Games, Legends adlı oyununun demosunda ACE'i kullanıyor. Bu demoda, karakterler ChatGPT-4o sayesinde bilgisayarın kamerası aracılığıyla gerçek dünyadaki insanları ve nesneleri tanıyabiliyor.

Bunların yanı sıra Nvidia, GeForce NOW üzerinde PC Game Pass erişiminin 22 Ağustos'tan itibaren daha sorunsuz hale geleceği duyuruldu. Oyuncular, Xbox profillerini bir kez bağlayarak gelecekteki Game Pass oyunlarını kolayca bir daha manuel giriş yapmadan oynayabilecek.

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Nvidia’nın ACE sanal insan teknolojisi gerçek oyuna geliyor