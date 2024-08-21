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    Anlık Bildirim

    Hayaller gerçek oluyor: Nvidia’nın ACE sanal insan teknolojisi gerçek oyuna geliyor

    Amazing Seasun Games adlı bir oyun geliştiricisi, Nvidia’nın Avatar Cloud Engine (ACE) teknolojisini bu yıl Gamescom'da yakında çıkacak olan Mecha BREAK’de hayat bulacak.
    Nvidia’nın ACE sanal insan teknolojisi gerçek oyuna geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu yılki Gamescom etkinliği, oyun dünyasında heyecan verici bir gelişmeye sahne oluyor. Amazing Seasun Games adlı bir oyun geliştiricisi, Nvidia’nın Avatar Cloud Engine (ACE) teknolojisini yakında çıkacak olan çok oyunculu mecha oyunu Mecha BREAK ile tanıtacak. Nvidia, bu teknolojiyi ilk olarak Computex 2023'te özelleştirilebilir yapay zeka modeli oluşturma hizmeti olarak duyurmuştu. ACE, oyuncuların önceden programlanmış konuşma sınırlarının ötesine geçerek, oyun içi karakterlerle daha etkileşimli ve doğal diyaloglar kurabilmelerini sağlıyor.

    Nvidia ACE oyunlara giriyor

    Nvidia, ACE teknolojisini tanıtırken bir oyuncunun ramen dükkanındaki Jin adlı yapay zekalı NPC ile konuşmasını gösterdi. Oyuncu karaktere nasıl olduğunu sorduğunda, Jin doğal bir şekilde şehirdeki artan suç oranlarından duyduğu endişeyi dile getirdi. Bu teknoloji, Mecha BREAK'in karakterlerini daha dinamik ve etkileyici hale getirerek, oyunculara daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunacak.

    Elbette söylemler ile olanlar arasında yeni teknolojilerde her zaman biraz farklılıklar olabiliyor. Haberin sonunda yer alan ilgili videoda oyuncu oyun içi bir karaktere görevleri ve mech'leri hakkında ayrıntılar sordu, ardından onunla konuşarak mech'lerinin rengini değiştirdi. Ancak ortaya konan diyalog pek de insansı gibi görünmüyor. Mecha BREAK, 2025 yılında PC, Xbox X/S ve PlayStation 5 için çıktığında belki teknoloji de daha gelişmiş bir hale bürünür. Ancak en azından artık gidilen yol daha net bir şekilde görülebiliyor.

    Nvidia ayrıca, ACE teknolojisinin diğer oyun geliştiriciler tarafından da benimsendiğini de belirtti. Örneğin, Çinli oyun geliştirici Perfect World Games, Legends adlı oyununun demosunda ACE'i kullanıyor. Bu demoda, karakterler ChatGPT-4o sayesinde bilgisayarın kamerası aracılığıyla gerçek dünyadaki insanları ve nesneleri tanıyabiliyor.

    Bunların yanı sıra Nvidia, GeForce NOW üzerinde PC Game Pass erişiminin 22 Ağustos'tan itibaren daha sorunsuz hale geleceği duyuruldu. Oyuncular, Xbox profillerini bir kez bağlayarak gelecekteki Game Pass oyunlarını kolayca bir daha manuel giriş yapmadan oynayabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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