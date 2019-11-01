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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Garmin, acil durumlarda devreye giren otomatik iniş sistemini tanıttı

    Navigasyon sistemleri konusunda uzman olan Garmin, acil durumlarda devreye giren ve uçağı otomatik olarak indiren Autoland iniş sisteminin duyurusunu yaptı.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Garmin, acil durumlarda devreye giren otomatik iniş sistemini tanıttı
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    Her şey yolunda gittiği sürece küçük uçaklarda uçmanın çok keyifli olduğu söylenir. Çoğu zaman yardımcı bir pilotun eksikliğinde uçan bu uçaklarda yapılan seyahatler, pilotun görevini yerine getiremeyecek duruma düşmesi halinde bir kâbusa dönüşebilir.

    Garmin, küçük tipteki uçakların karşı karşıya kalabileceği bir sorunda insan müdahalesi olmadan inebilmesini sağlayan ve Autoland adı verilen navigasyon sisteminin duyurusunu yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Yük taşımak için tasarlanan VoloDrone tanıtıldı"

    Uçak pilotunun devre dışı kalması halinde ya da farklı bir acil durumda devreye giren sistem, bir tuşa basmak suretiyle aktif hale geçiyor. Uçağın kontrolünü devralmasını müteakip hava durumu, yakıt, pist yüzeyi ve uzunluğu, arazi ve civardaki arızalar gibi bilgileri değerlendiren sistem en uygun yere iniş yapmak için harekete geçiyor.

    Garmin, acil durumlarda devreye giren otomatik iniş sistemini tanıttı

    Hava trafik kontrol merkezine de acil durum çağrısı yapan Autoland, böylece iniş sonrası yer desteği sağlanmasını ya da diğer uçakların farklı pistlere yönlendirilmesinin koordinasyonunu yapabiliyor. Tüm bu işlemler esansında uçaktaki yolcuları yalın bir dille bilgilendiren sistem böylece uçaktaki tansiyonun düşmesini sağlamayı hedefliyor.

    Federal Havacılık Dairesinin onayını bekleyen sistemin, Cirrus Vision Jet ile Piper M600 uçaklarında bulunan Garmin G3000 aviyonik paketinin bir parçası olacağı belirtilmiş. TechCrunch’ın paylaştığı bilgilere göre Garmin G3000’i kullanan diğer uçakların da ek bir bedelle Garmin Autoland özelliğine sahip olabileceği ifade edilmiş.



    https://www.engadget.com/2019/10/31/garmin-autoland-autopilot-landing/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mr.biceps 2 hf.
    Güzel bi emniyet yöntemi fakat yan rüzgarda başarılı çalışacağını düşünmüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    sis651 2 hf. mr.biceps
    Hava şartlarını da hesaba katarak çalışan bir sistem anladığım kadarıyla. Yan rüzgara sahip olmayacak bir hava alanı seçebiliyordur belki menzilinde ise. Yine de kötü hava koşullarında performansı ne olur, gelecek gösterecek...
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