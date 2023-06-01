Garmin Epix Pro serisi çıtayı çok yukarılara çekiyor

En çok satanlar arasında olmasa da Garmin özellikle belirli bir kullanıcı kitlesi edinmiş durumda. Pazarda Apple da bile görmediğimiz farklı yenilikler Garmin saatlerde karşımıza çıkıyor. Garmin Epix Pro ikinci nesil saatler çıtayı daha da yukarı çekiyor.

Garmin Epix Pro özellikleri ve fiyatı

Garmin Epix Pro ikinci nesil akıllı saatler 42mm, 47mm ve 51mm kasa boyutlarıyla geliyor. AMOLED ekranları da 1.2 inç ve 1.4 inç arasında değişiyor. Boyut ve kullanım süresi hariç saatlerin özellikleri ortak.

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Saatlerde 32GB depolama alanı müzik ve uygulamalar için oldukça geniş tutulmuş. Dahili LED fener karanlık ortamlarda işe yararken yeni nesil sensör daha etkili nabız ölçüyor ve çok banlı GPS erişimi sunuluyor.

Yazılım tarafında standart takip uygulamalarının yanında Dayanıklılık Puanı ve Yokuş Puanı iki yeni özellik olarak sunuluyor. Dayanıklılık Puanı antrenmanlara dayanarak kullanıcının toplam dayanıklılık seviyesini ortaya koyuyor. Yokuş Puanı ise kandaki oksijen ve antrenman geçmişini analiz ederek kullanıcının ne kadar yokuş tırmanabileceğini hesaplıyor.

Saatler en az 10 gün kullanılabilirken 51mm seçeneği en fazla 31 güne kadar çıkıyor. Garmin Epix Pro ikinci nesil akıllı saatlerin 42 ve 47mm seçenekleri 900$. 51mm seçeneği ise 999$. Dayanıklı Safir ekran isteyenlerin 100$ daha fazla ödemesi gerekiyor.

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Garmin Epix Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı