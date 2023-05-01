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    Garmin Epix 2 Pro üç farklı boyutta sunulacak: İşte fiyatları

    Garmin markası yakında Epix Gen 2 serisi altında yeni bir amiral gemisi akıllı saat piyasaya sürecek. Epix 2 Pro adı altında çıkış yapacak modelin safir kristal cam seçeneği de olacak.
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    Garmin Epix 2 Pro üç farklı boyutta geliyor: İşte fiyatları Tam Boyutta Gör
    Garmin, Epix Gen 2 serisini yeni bir akıllı saatle genişletmeye hazırlanıyor. Şirket yakında Garmin Epix 2 Pro modelini piyasaya sürecek. Lansman öncesinde cihazla ilgili bazı önemli detaylar internete sızdırıldı.

    Aktarılan bilgilere göre Garmin Epix 2 Pro tüketicilere 42 mm, 47 mm ve 51 mm olmak üzere üç boyutta sunulacak. Buna ek olarak yeni akıllı saat çizilmeleri en aza indirmek için "safir kristal" ekran camı seçeneğiyle sunulacak.

    Garmin Epix 2 Pro üç farklı boyutta geliyor: İşte fiyatları Tam Boyutta Gör

    Garmin Epix 2 Pro fiyatı

    Şirket, Epix 2 Pro'ya kısa süre önce tanıtılan Garmin Instinct 2X modelinde olduğu gibi bir LED fener ekleyebilir. Garmin Epix 2 Pro'nun fiyat etiketi konusunda da bazı bilgiler geldi.

    Kaynağa göre şirket akıllı saatin 42 mm versiyonunu 950 euro, 47 mm ve 52 mm varyantlarını ise sırasıyla 1.050 ve 1.150 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Garmin Epix 2 Pro'nun 31 Mayıs'ta duyurulması bekleniyor.

    Kaynakça https://gadgetsandwearables.com/2023/04/28/garmin-epix-2-pro/ https://the5krunner.com/2023/04/28/garmin-epix-2-pro-leak/
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    F
    farkil 22 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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