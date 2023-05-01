Garmin Epix 2 Pro üç farklı boyutta sunulacak: İşte fiyatları

Tam Boyutta Gör Garmin, Epix Gen 2 serisini yeni bir akıllı saatle genişletmeye hazırlanıyor. Şirket yakında Garmin Epix 2 Pro modelini piyasaya sürecek. Lansman öncesinde cihazla ilgili bazı önemli detaylar internete sızdırıldı.

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Aktarılan bilgilere göre Garmin Epix 2 Pro tüketicilere 42 mm, 47 mm ve 51 mm olmak üzere üç boyutta sunulacak. Buna ek olarak yeni akıllı saat çizilmeleri en aza indirmek için "safir kristal" ekran camı seçeneğiyle sunulacak.

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Garmin Epix 2 Pro fiyatı

Şirket, Epix 2 Pro'ya kısa süre önce tanıtılan Garmin Instinct 2X modelinde olduğu gibi bir LED fener ekleyebilir. Garmin Epix 2 Pro'nun fiyat etiketi konusunda da bazı bilgiler geldi.

Kaynağa göre şirket akıllı saatin 42 mm versiyonunu 950 euro, 47 mm ve 52 mm varyantlarını ise sırasıyla 1.050 ve 1.150 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Garmin Epix 2 Pro'nun 31 Mayıs'ta duyurulması bekleniyor.

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