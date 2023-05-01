Garmin Epix 2 Pro üç farklı boyutta sunulacak: İşte fiyatları

Aktarılan bilgilere göre Garmin Epix 2 Pro tüketicilere 42 mm, 47 mm ve 51 mm olmak üzere üç boyutta sunulacak. Buna ek olarak yeni akıllı saat çizilmeleri en aza indirmek için "safir kristal" ekran camı seçeneğiyle sunulacak.
Garmin Epix 2 Pro fiyatı
Şirket, Epix 2 Pro'ya kısa süre önce tanıtılan Garmin Instinct 2X modelinde olduğu gibi bir LED fener ekleyebilir. Garmin Epix 2 Pro'nun fiyat etiketi konusunda da bazı bilgiler geldi.
Kaynağa göre şirket akıllı saatin 42 mm versiyonunu 950 euro, 47 mm ve 52 mm varyantlarını ise sırasıyla 1.050 ve 1.150 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Garmin Epix 2 Pro'nun 31 Mayıs'ta duyurulması bekleniyor.Kaynakça https://gadgetsandwearables.com/2023/04/28/garmin-epix-2-pro/ https://the5krunner.com/2023/04/28/garmin-epix-2-pro-leak/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah