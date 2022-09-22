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    Gate.io'da Bitcicoin (BITCI) alım satım işlemleri başlıyor

    Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Gate.io, yerli kripto para şirketi Bitci Teknolojinin Bitcicoin'ini (BITCI) listeledi. Alım satım işlemleri 23 Eylül'de başlıyor.
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    Gate.io'da Bitcicoin (BITCI) alım satım işlemleri başlıyor
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    Yerli kripto para şirketi Bitci Teknoloji tarafından geliştirilen Bitcicoin, global borsalarda bugüne kadarki en büyük listelemesini yapıyor. Bitcicoin (BITCI) yarın Gate.io borasında alım satıma sunulacak.

    2013 yılında kurulan Gate.io, CoinMarketCap’e göre en büyük yedinci kripto para borsası konumunda. Özellikle kripto para çeşitliliği ile öne çıkan Gate.io’da şu an Bitcicoin yatırma işlemleri yapılabiliyor. Alım Satım işlemleri ise 23 Eylül saat 13.00’te başlayacak.

    Gate.io ayrıca Bitcicoin için Start Up sekmesi altında airdrop etkinliği başlattı. 120 bin dolarlık airdrop etkinliği yarın saat 10.00’a kadar devam edecek.

    Bitcicoin global borsalardan Bittrex, XT, Finexbox, LBank, ProBit, BigOne, Biconomy, MEXC Global ve Bitget borsalarında işlem görüyor. Bitci Teknolojiden yapılan açıklamada, “Bitci, yeni bir sürprizi daha paylaşmaya hazırlanıyor.” ifadesi kullanıldı ancak sürpriz hakkında bilgi verilmedi.

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    M
    makine26 3 gün önce

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