Kripto para borsası Gate.io‘nun çatı şirketi Gate Group, Litvanya merkezli şirketi Gate Global UAB aracılığıyla bir Gate Visa kripto banka kartı başlatmayı planlıyor.

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Gate’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (EEA) kullanıcılar için bir bekleme listesi ve kayıt süreci açıldı. Visa’nın kripto başkanı Cuy Sheffield, ödeme devinin “kripto ekosistemi ile küresel ticaret ve finans kurumları arasında köprü görevi görmek istediğini” belirtti.

Visa’nın kripto başkanı Cuy Sheffield konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Gate Visa banka kartı gibi programlarla, Gate Group banka kartı sahipleri, Visa’nın kabul edildiği her yerde mal ve hizmetler için ödeme yapmak üzere dijital varlıklarını dönüştürmenin ve kullanmanın sorunsuz bir yolunu sağlıyor”

Ayrıca hatırlatmak gerekirse Gate, kripto banka kartı sunan ilk kripto şirketi değil. Crypto.com yıllardır benzer bir teklife sahipti. Ülkemizdeki bankacılık kuralları gereği bu kartlar Türkiye'de kullanılamıyor.

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Gate.io, Visa kripto para banka kartını kullanıma sunuyor