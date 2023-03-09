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    Anlık Bildirim

    Gate.io, Visa kripto para banka kartını kullanıma sunuyor

    Gate.io, Visa kripto para banka kartını Avrupa’da piyasaya sürüyor. Visa ve Gate.io iş birliğinde çıkarılacak olan bu kart ile kullanıcılar kripto paralarla alışveriş yapabilecek.
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    Gate.io, Visa kripto para banka kartını kullanıma sunuyor
    Kripto para borsası Gate.io‘nun çatı şirketi Gate Group, Litvanya merkezli şirketi Gate Global UAB aracılığıyla bir Gate Visa kripto banka kartı başlatmayı planlıyor. 

    Gate’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (EEA) kullanıcılar için bir bekleme listesi ve kayıt süreci açıldı. Visa’nın kripto başkanı Cuy Sheffield, ödeme devinin “kripto ekosistemi ile küresel ticaret ve finans kurumları arasında köprü görevi görmek istediğini” belirtti.

    Visa’nın kripto başkanı Cuy Sheffield konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Gate Visa banka kartı gibi programlarla, Gate Group banka kartı sahipleri, Visa’nın kabul edildiği her yerde mal ve hizmetler için ödeme yapmak üzere dijital varlıklarını dönüştürmenin ve kullanmanın sorunsuz bir yolunu sağlıyor”

    Ayrıca hatırlatmak gerekirse Gate, kripto banka kartı sunan ilk kripto şirketi değil. Crypto.com yıllardır benzer bir teklife sahipti. Ülkemizdeki bankacılık kuralları gereği bu kartlar Türkiye'de kullanılamıyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 6 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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