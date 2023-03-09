Gate.io, Visa kripto para banka kartını kullanıma sunuyor

Gate’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (EEA) kullanıcılar için bir bekleme listesi ve kayıt süreci açıldı. Visa’nın kripto başkanı Cuy Sheffield, ödeme devinin “kripto ekosistemi ile küresel ticaret ve finans kurumları arasında köprü görevi görmek istediğini” belirtti.
Visa’nın kripto başkanı Cuy Sheffield konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
“Gate Visa banka kartı gibi programlarla, Gate Group banka kartı sahipleri, Visa’nın kabul edildiği her yerde mal ve hizmetler için ödeme yapmak üzere dijital varlıklarını dönüştürmenin ve kullanmanın sorunsuz bir yolunu sağlıyor”
Ayrıca hatırlatmak gerekirse Gate, kripto banka kartı sunan ilk kripto şirketi değil. Crypto.com yıllardır benzer bir teklife sahipti. Ülkemizdeki bankacılık kuralları gereği bu kartlar Türkiye'de kullanılamıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez