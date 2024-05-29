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    GE Aerospace'in altıncı nesil savaş uçağı motoru kritik testlerde başarılı oldu

    Havacılık ve uzay şirketi GE Aerospace, altıncı nesil savaş uçağı motoru XA100’ün kritik testlerde başarıya ulaştı. Bu testler ABD Hava Kuvvetleri için hayati olarak nitelendiriliyor.
    GE'nin altıncı nesil savaş uçağı motoru testlerde başarılı oldu Tam Boyutta Gör
    General Electric (GE) Aerospace, XA100 uyarlanabilir çevrimli motorunun dördüncü test serisinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Testler, ABD Hava Kuvvetleri'nin Yeni Nesil Uyarlanabilir Tahrik Sistemi (NGAP) dahil olmak üzere gelecekteki uyarlanabilir çevrim motorları için tasarım ve üretim yaklaşımlarının geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

    GE Havacılık Savunma ve Sistemler Başkanı ve CEO'su Amy Gowder, “Dördüncü tur testlerimizden elde ettiğimiz bilgilerle askeri havacılığın geleceği artık teorik değil, gerçek” açıklamasında bulundu. Gowder, testlerde toplanan her terabaytlık verinin gelecek için çok değerli olduğunu söyledi.

    GE Aerospace, testlerde başarıya ulaştı

    Uyarlanabilir çevrimli motor teknolojisi, daha fazla yakıt verimliliği ve itiş gücü için motora üçüncü bir hava akımı akışı ekliyor. GE Aerospace'e göre uyarlanabilir çevrimli motorlar, en gelişmiş savaş uçağı motorlarına kıyasla yüzde 30 daha fazla menzil ve daha fazla termal yönetim sağlıyor. Şirket ayrıca bunların yüzde 20 daha fazla hızlanma sağlayabileceğini iddia ediyor.

    GE'nin altıncı nesil savaş uçağı motoru testlerde başarılı oldu Tam Boyutta Gör
    XA100-GE-100 motoru hem maksimum güç için yüksek itme modu hem de optimum yakıt tasarrufu ve boşta kalma süresi için yüksek verimlilik modu sağlayan uyarlanabilir bir motor tasarımı sağlıyor. Seramik matrisli kompozitler (CMC), polimer matrisli kompozitler (PMC) ve eklemeli üretim dahil olmak üzere gelişmiş bileşen teknolojilerinin motorda kullanıldığı biliniyor.

    Geliştirilmesi 15 yıldan uzun süredir devam eden GE Aerospace'in XA100 motoru, Pratt and Whitney'in uyarlanabilir çevrimli motoru XA101 ve F-35 Blok 4 versiyonu için önerilen geliştirilmiş F135 motoruna karşı rekabet ediyor. Bilindiği üzere F135 mevcut F-35 filosuna güç sağlıyor.

    NGAP projesinin bir parçası olarak GE Aerospace, geçtiğimiz aralık ayında tasarım incelemesi tamamlanan ikinci uyarlanabilir motoru olan XA102'yi de geliştiriyor. Bu motor yakında prototip motor testine alınacak. XA102 ve sonraki programların ABD’nin altıncı nesil savaş motoru programının bel kemiğini oluşturması bekleniyor.

    F-22'nin yerini alacak

    Değişken çevrimli motor (VCE) olarak da adlandırılan uyarlanabilir çevrimli motorlar, ses altı, transonik ve süpersonik gibi karışık uçuş koşullarında çalışacak şekilde tasarlanıyor. XA100, ABD Hava Kuvvetleri'nin Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) programına güç verecek olan GE'nin yeni nesil tahrik sisteminin temellerini oluşturacak. GE Aerospace, 4,9 milyar dolarlık NGAD sözleşmesi için yarışan ve aralarında Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin ve Pratt & Whitney'in de bulunduğu beş adaydan biri. NGAD şu anda ABD Hava Kuvvetleri ortakları tarafından geliştirilmekte olan bir sistem ailesi konumunda. Bu programın merkezinde F-22'nin yerini alacak altıncı nesil bir avcı uçağı bulunuyor.

    Kaynakça https://www.geaerospace.com/news/ https://interestingengineering.com/military/ge-fighter-engine-aces-testing
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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