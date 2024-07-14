Yeni nesil hipersonik çift modlu ramjet motor test edildi

GE Aerospace, yeni ramjet motorunu test etti
Çift modlu ramjet, tasarım çalışmalarının başlamasından sadece 11 ay sonra, bu yılın mart ayında test edilmeye başlandı. Yapılan açıklamaya göre testler performans beklentilerini aşarak ve daha önce uçuş testi yapılan hipersonik motorlara kıyasla hava akışında 3 kat artış sağlayarak yeni ramjet hakkındaki umutları artırdı.
Çift modlu ramjetin bu kadar kısa sürede başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve test edilmesinin 2022 yılında GE Aerospace tarafından satın alınan ve hipersonik tahrik konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Innoveering sayesinde olduğunun da altı çizildi. Firma motorun teknik detayları hakkında ise bilgi vermedi.
Kompresör kullanmayan hava soluyan jet motoru türü olan ramjet, uçağın ileri hareketi sayesinde havayı içeri çekip özel olarak şekillendirilmiş giriş yolu sayesinde havayı sıkıştırarak çalışıyor. Motor, sıkıştırılmış havayı yanma odasına gönderiyor ve burada yakıt püskürtülerek ateşleme işlemi gerçekleştirilir. Ardından yanma sonucu oluşan sıcak gazlar egzoz nozulundan dışarı atılarak itme kuvveti üretilir.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/ge-aerospace-hypersonic-dual-mode-ramjet https://www.geaerospace.com/news/press-releases/ge-aerospace-successfully-develops-and-tests-new-hypersonic-dual-mode-ramjet Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.