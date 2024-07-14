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    Yeni nesil hipersonik çift modlu ramjet motor test edildi

    GE Aerospace, hava akışında üç katlık artış sağlayan yeni nesil hipersonik çift modlu ramjet motorunu başarıyla test ettiğini duyurdu. Yeni motor, daha yüksek hız ve menzil vadediyor.
    Yeni nesil hipersonik çift modlu ramjet motor test edildi Tam Boyutta Gör
    GE Aerospace daha önce uçuş testi yapılmış hipersonik tahriklere kıyasla hava akışında üç kat artış sağlayan yeni hipersonik çift modlu ramjet motorunu başarıyla test ettiğini duyurdu. Yeni motorun daha yüksek hızlı uçuş ve daha uzun menzil sağlayabileceği belirtiliyor. Öte yandan motorun geliştirilip test edilmesi ise sadece 11 ay sürdü.

    GE Aerospace, yeni ramjet motorunu test etti

    Çift modlu ramjet, tasarım çalışmalarının başlamasından sadece 11 ay sonra, bu yılın mart ayında test edilmeye başlandı. Yapılan açıklamaya göre testler performans beklentilerini aşarak ve daha önce uçuş testi yapılan hipersonik motorlara kıyasla hava akışında 3 kat artış sağlayarak yeni ramjet hakkındaki umutları artırdı.

    Çift modlu ramjetin bu kadar kısa sürede başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve test edilmesinin 2022 yılında GE Aerospace tarafından satın alınan ve hipersonik tahrik konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Innoveering sayesinde olduğunun da altı çizildi. Firma motorun teknik detayları hakkında ise bilgi vermedi.

    Kompresör kullanmayan hava soluyan jet motoru türü olan ramjet, uçağın ileri hareketi sayesinde havayı içeri çekip özel olarak şekillendirilmiş giriş yolu sayesinde havayı sıkıştırarak çalışıyor. Motor, sıkıştırılmış havayı yanma odasına gönderiyor ve burada yakıt püskürtülerek ateşleme işlemi gerçekleştirilir. Ardından yanma sonucu oluşan sıcak gazlar egzoz nozulundan dışarı atılarak itme kuvveti üretilir.

    Yeni nesil hipersonik çift modlu ramjet motor test edildi Tam Boyutta Gör
    Ramjetin en önemli özelliği hareketli parçasının olmaması. Dolayısıyla motorun tasarımı basitti. Ancak ramjetin çalışması için uçağın zaten yüksek hızlarda hareket ediyor olması gerekiyor. Zira dediğimiz gibi yüksek hızlı havanın yanma odasına girmesi gerekiyor. Bu yüzden genellikle ramjetler tek başına uçaklarda kullanılmazlar. Bunun yerine öncelikle ramjeti hızlandıracak bir sisteme ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla ramjetler yüksek hızlarda (genellikle Mach 3 civarı ve üstü) en verimli şekilde çalışırlar. Bu nedenlere hipersonik füzelerde ve son yıllarda çok yüksek hızlı uçak projelerinde tercih ediliyorlar.
    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/ge-aerospace-hypersonic-dual-mode-ramjet https://www.geaerospace.com/news/press-releases/ge-aerospace-successfully-develops-and-tests-new-hypersonic-dual-mode-ramjet
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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