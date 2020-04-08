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    Gears 5 kısa süreliğine Steam'de oynaması ücretsiz oldu

    Gears of War serisinin yeni oyununu bu hafta boyunca ücretsiz oynayabilirsiniz. Karantina günlerinde iyi bir AAA oyun deneyimlemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsat.
    11 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
    1,2b
    2
    4
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Gears 5 kısa süreliğine Steam'de oynaması ücretsiz oldu
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    Microsoft'un popüler oyunu Gears 5 kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu. Kampanya bu hafta boyunca Steam platformunda geçerli olacak ve 12 Nisan'da sona erecek. Bu süre içerisinde oyunun hikaye modunu bitirebilir, ayrıca multiplayer modunu da deneyebilirsiniz.

    Gears of War serisinin altıncı oyunu olan Gears 5 geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüş ve genel anlamıyla oyunseverlerden olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Oyunun özellikle de hikaye modu ve başarılı grafikleri büyük övgü alıyor. Karantina günlerinde kaliteli bir AAA oyun oynamak isteyenler için Microsoft'un kampanyası çok iyi olmuş diyebiliriz.

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    Gears 5 için ayrıca bu ay 'Operation 3 Gridiron' isimli yeni bir multiplayer modu eklenmişti. Bu yeni mod da dahil olmak üzere bu hafta boyunca multiplayer'ın keyfini çıkarabileceksiniz.

    Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.



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    sawgiray 11 sa. en beğenilen
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    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. sawgiray
    Kesinlikle. Bu hızlarla ancak Mario falan indiririz biz :)
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    .PanxeR. (tayfun ilme) 5 sa.
    Hemen test etmek için nvidia ya baktım gears 5 desteği yokmuş , şu oyunları süreli ücretsiz yapcaklarına belli bir seviyeye kadar ücretsiz yapsınlar insanlar oyunu denesin. Böyle hiç bir anlamı olmuyor.
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    CircassiaN98 (Abdurrahman Arslan) 8 sa.
    Bu nasıl bir türkçe kullanımı yahu.Başlığı tekrar okur musunuz editör bey?
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    sawgiray 11 sa. en beğenilen
    İndirene kadar ücretli olur.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. sawgiray
    Kesinlikle. Bu hızlarla ancak Mario falan indiririz biz :)
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