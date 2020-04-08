Gears 5 kısa süreliğine Steam'de oynaması ücretsiz oldu

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Microsoft'un popüler oyunu Gears 5 kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu. Kampanya bu hafta boyunca Steam platformunda geçerli olacak ve 12 Nisan'da sona erecek. Bu süre içerisinde oyunun hikaye modunu bitirebilir, ayrıca multiplayer modunu da deneyebilirsiniz.

Gears of War serisinin altıncı oyunu olan Gears 5 geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüş ve genel anlamıyla oyunseverlerden olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Oyunun özellikle de hikaye modu ve başarılı grafikleri büyük övgü alıyor. Karantina günlerinde kaliteli bir AAA oyun oynamak isteyenler için Microsoft'un kampanyası çok iyi olmuş diyebiliriz.

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Gears 5 için ayrıca bu ay 'Operation 3 Gridiron' isimli yeni bir multiplayer modu eklenmişti. Bu yeni mod da dahil olmak üzere bu hafta boyunca multiplayer'ın keyfini çıkarabileceksiniz.

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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