Gears of War: E-Day’in çıkış tarihi açıklandı: PS5’e gelmeyecek

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox Games Showcase etkinliğinin açılışını merakla beklenen Gears of War: E-Day ile yaptı. Yeni oynanış görüntüleri ve sinematik sahneler eşliğinde tanıtılan yapımın çıkış tarihi de resmen duyuruldu.

İlk günden Game Pass’te

Gears of War: E-Day, 6 Ekim 2026 tarihinde Xbox Series X/S, PC ve Xbox Cloud platformları için piyasaya sürülecek. Ayrıca oyun, çıkış yaptığı ilk günden itibaren Game Pass kütüphanesinde yer alacak.

Daha önce PlayStation 5 için de çıkacağı duyurulan yapımın bu sürümü iptal edildi. Microsoft yönetimi, oyunun artık yalnızca Xbox ekosisteminde yer alacağını doğruladı.

Locust istilasının başladığı günü anlatacak

Yayınlanan yeni fragman, serinin karanlık atmosferini ve yoğun çatışma yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Oyunun hikayesi, adından da anlaşılacağı üzere “Emergence Day” (E-Day) olarak bilinen ve Locust ordularının insan medeniyetine saldırdığı günü konu alıyor.

Fragmanda serinin ikonik karakteri Marcus Fenix, asker üniforması yerine sivil kıyafetlerle görülüyor. Hikaye ilerledikçe Fenix’in serinin bir diğer önemli karakteri olan Dominic Santiago ile karşılaştığı sahnelere de yer veriliyor. Görüntüler, iki karakterin ilk kez tanıştığı dönemi anlatabileceğine işaret ediyor.

Unreal Engine ile sıfırdan geliştirildi

Tam Boyutta Gör Xbox Games Showcase sonrasında düzenlenen özel Gears of War: E-Day Direct yayınında geliştirici stüdyo The Coalition, oyunun teknik altyapısına ilişkin de daha fazla bilgi paylaştı.

Unreal Engine ile geliştirilen E-Day, hikaye modunda ışın izleme (ray tracing) destekli 4K çözünürlük ve 60 FPS performans sunacak. Çok oyunculu modlarda ise kare hızı 120 FPS’ye kadar çıkabilecek.

The Coalition’a göre karakterlerden düşman tasarımlarına, silahlardan animasyonlara, ses efektlerinden çevre detaylarına kadar her unsuru yeniden oluşturuldu. Dolayısıyla E-Day, eskiye odaklanan yeni bir oyun gibi görünecek ve hissettirecek.

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Gears of War: E-Day’in çıkış tarihi açıklandı: PS5’e gelmeyecek

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