Yarı saydam tasarımlı Xbox Series X25 Limited Edition tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox’ın 25. yıl dönümünde şeffaf yeşil tasarımlı özel bir sürüm olan Xbox Series X25 Limited Edition konsolunu ve ona uygun özel kontrol cihazını tanıttı. 1 TB'lık donanım, yeşil renkte parlayan Xbox düğmesi ve kasanın içine gizlenmiş sürprizler gibi orijinal 2001 sistemine göndermeler içeriyor. Hem konsol hem de kontrol cihazının belirli ülkelerde Kasım 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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Xbox Series X25 Limited Edition neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Microsoft, oyun dünyasındaki çeyrek asırlık hakimiyetini kutlamak için Xbox Series X25 Limited Edition konsolunu tanıttı. Son Xbox Games Showcase etkinliğinde tanıtılan yeni donanım, 25. yıl dönümüne denk gelmesi açısından önemli. Orijinal konsol, Bill Gates ve Dwayne Johnson'ın yer aldığı efsanevi bir sunumla piyasaya sürülmüştü. Şimdi marka, bu mirası çarpıcı şeffaf OG yeşil kasa ile onurlandırıyor. Bu, Series X serisi için ilk şeffaf tasarım olma özelliğini taşıyor. Nostaljik estetik, modern performansı platformun sevilen retro kökleriyle birleştiriyor.

Bu özel üretim konsol, 1 TB dahili depolama alanının yanı sıra birçok titizlikle düşünülmüş tasarım detayına sahip. Ön panelde, 25. yıl dönümüne özel logo dikkat çekiyor. Açıldığında, üstteki simgesel düğme, belirgin yeşil ışıkta yanarak anıları canlandırıyor. Microsoft ayrıca, sadık hayranların keşfetmesi için şeffaf kasanın içinde gizli birkaç sürprizin de ipuçlarını verdi.

Xbox Wireless Controller X25 Special Edition

Tam Boyutta Gör Yarı saydam tasarımlı Xbox Series X25, uyumlu kontrolcüsüyle “Xbox Wireless Controller X25 Special Edition” geliyor. Bu kontrolcü, aynı yarı saydam yeşil kaplamayı benimserken, retro detayları da taşıyor. Ön düğmeler, orijinal canlı ABXY renk paletini içeriyor. Üst bölüm, özellikle 2000'lerin başlarındaki hantal Duke kumandasında bulunan belirgin siyah beyaz düğmelere gönderme yapıyor. Kontrol cihazını çevirdiğinizde, klasik Xbox logosunun göze çarptığı tamamen şeffaf bir arka kasa ve pil kapağı ortaya çıkıyor.

Hem konsol hem de kumanda, bu Kasım ayında belirli ülkelerde sınırlı sayıda koleksiyon olarak piyasaya sürülecek. Kontrolcü ayrı olarak da satın alınabilecek. Yeni Xbox donanımlarının fiyatları açıklanmadı.

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