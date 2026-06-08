Yarı saydam tasarımlı Xbox Series X25 Limited Edition tanıtıldı

Bu özel üretim konsol, 1 TB dahili depolama alanının yanı sıra birçok titizlikle düşünülmüş tasarım detayına sahip. Ön panelde, 25. yıl dönümüne özel logo dikkat çekiyor. Açıldığında, üstteki simgesel düğme, belirgin yeşil ışıkta yanarak anıları canlandırıyor. Microsoft ayrıca, sadık hayranların keşfetmesi için şeffaf kasanın içinde gizli birkaç sürprizin de ipuçlarını verdi.
Xbox Wireless Controller X25 Special Edition
Hem konsol hem de kumanda, bu Kasım ayında belirli ülkelerde sınırlı sayıda koleksiyon olarak piyasaya sürülecek. Kontrolcü ayrı olarak da satın alınabilecek. Yeni Xbox donanımlarının fiyatları açıklanmadı.
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.