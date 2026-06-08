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    Fable için kesin çıkış tarihi açıklandı: Uzun bekleyiş sona eriyor

    Microsoft, yıllardır geliştirilen Fable için beklenen çıkış tarihini açıkladı. Playground Games imzalı açık dünya aksiyon RPG oyunu, Şubat 2027’de Xbox, PC ve PS5’e geliyor.

    Fable için kesin çıkış tarihi açıklandı: Uzun bekleyiş sona eriyo Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox Games Showcase etkinliğinde uzun süredir geliştirme aşamasında bulunan Fable için beklenen çıkış tarihini resmen duyurdu. Defalarca ertelenen ve yıllardır geliştirme süreci devam eden aksiyon rol yapma oyunu için uzun bekleyiş gelecek yıl bitecek. 2010 yılında çıkan Fable III sonrasında seriye eklenen ilk yeni ana oyun olma özelliğini taşıyan yapım, Xbox’ın son yıllardaki en önemli projeleri arasında gösteriliyor.

    Fable ne zaman çıkacak?

    Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre Fable, 23 Şubat 2027 tarihinde piyasaya sürülecek. Şirket ayrıca Premium Edition sürümünü satın alan oyuncuların 18 Şubat 2027’den itibaren erken erişim hakkı elde edeceğini açıkladı.

    Etkinlik sırasında paylaşılan yeni fragman, bu yılın başlarında yayınlanan kapsamlı oynanış sunumunun ardından oyuna dair daha fazla ayrıntı sundu. Yeni yapımın çıkış yaptığı gün Xbox, PC ve PlayStation 5 platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacağı da doğrulandı. PC sürümü Steam üzerinden de erişilebilir olacak.

    Klasik Fable ruhu korunacak

    Fable için kesin çıkış tarihi açıklandı: Uzun bekleyiş sona eriyo Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntüler, yeni Fable’ın serinin temel unsurlarını korumaya çalıştığını gösteriyor. Fantastik rol yapma atmosferi, mizahi anlatım tarzı ve serinin karakteristik İngiliz mizahı, yeni oyunun öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

    Öte yandan Playground Games tarafından geliştirilen yapım, stüdyonun ilk açık dünya aksiyon RPG projesi olma özelliğini taşıyor. Daha önce Forza Horizon serisiyle tanınan ekip, bu kez tamamen farklı bir türde oyuncuların karşısına çıkacak.

    Oyun yönetmeni Ralph Fulton daha önce yaptığı açıklamada, Fable’ın seriye yeni bir başlangıç sunduğunu ancak aynı zamanda orijinal Lionhead Studios üçlemesinin ruhuna sadık kaldığını belirtmişti. Fulton, ekibin serinin mirasını koruyarak modern bir deneyim sunmayı hedeflediğini ifade etmişti.

    Hayley Atwell oyunun ana kötü karakterini canlandıracak

    Microsoft, oyunun çıkış tarihinin yanı sıra oyuncu kadrosuna ilişkin yeni ayrıntılar da paylaştı. Marvel Sinematik Evreni’ndeki rolleri ve Mission: Impossible serisindeki performanslarıyla tanınan Hayley Atwell, oyunun ana antagonisti Isabel karakterine hayat verecek.

    Fable’ın kadrosunda Hayley Atwell’in yanı sıra Lily Nichol ve Ukweli Roach da oyunun kahraman karakterlerini canlandıracak. Oyunda ayrıca Matt King, Susan Wokoma, Richard Ayoade, Natasia Demetriou, Nathan Foad, Kwame Augustine, Nina Wadia ve Robert Whitelock gibi isimler de yer alacak.

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