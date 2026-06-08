Fable için kesin çıkış tarihi açıklandı: Uzun bekleyiş sona eriyor

Fable ne zaman çıkacak?
Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre Fable, 23 Şubat 2027 tarihinde piyasaya sürülecek. Şirket ayrıca Premium Edition sürümünü satın alan oyuncuların 18 Şubat 2027’den itibaren erken erişim hakkı elde edeceğini açıkladı.
Etkinlik sırasında paylaşılan yeni fragman, bu yılın başlarında yayınlanan kapsamlı oynanış sunumunun ardından oyuna dair daha fazla ayrıntı sundu. Yeni yapımın çıkış yaptığı gün Xbox, PC ve PlayStation 5 platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacağı da doğrulandı. PC sürümü Steam üzerinden de erişilebilir olacak.
Klasik Fable ruhu korunacak
Öte yandan Playground Games tarafından geliştirilen yapım, stüdyonun ilk açık dünya aksiyon RPG projesi olma özelliğini taşıyor. Daha önce Forza Horizon serisiyle tanınan ekip, bu kez tamamen farklı bir türde oyuncuların karşısına çıkacak.
Oyun yönetmeni Ralph Fulton daha önce yaptığı açıklamada, Fable’ın seriye yeni bir başlangıç sunduğunu ancak aynı zamanda orijinal Lionhead Studios üçlemesinin ruhuna sadık kaldığını belirtmişti. Fulton, ekibin serinin mirasını koruyarak modern bir deneyim sunmayı hedeflediğini ifade etmişti.
Hayley Atwell oyunun ana kötü karakterini canlandıracak
Microsoft, oyunun çıkış tarihinin yanı sıra oyuncu kadrosuna ilişkin yeni ayrıntılar da paylaştı. Marvel Sinematik Evreni’ndeki rolleri ve Mission: Impossible serisindeki performanslarıyla tanınan Hayley Atwell, oyunun ana antagonisti Isabel karakterine hayat verecek.
Fable’ın kadrosunda Hayley Atwell’in yanı sıra Lily Nichol ve Ukweli Roach da oyunun kahraman karakterlerini canlandıracak. Oyunda ayrıca Matt King, Susan Wokoma, Richard Ayoade, Natasia Demetriou, Nathan Foad, Kwame Augustine, Nina Wadia ve Robert Whitelock gibi isimler de yer alacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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