Psikolojik korku oyunu The Medium'dan fragman paylaşıldı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Layers of Fear, Observer ve Blair Witch gibi oyunları geliştiren Bloober Team'in yaptığı yeni psikolojik korku oyunu The Medium'dan yeni bir fragman paylaşıldı.

Geçtiğimiz gün paylaşılan bu yeni fragman dışında ayrıca oyunun oynanış süresi de açıklandı. Açıklamaya göre oyun yaklaşık 8 -10 saat sürecek. Ayrıca oyunun üçte birlik bir kısmında ekranın ikiye bölüneceği ve oyunu iki farklı gerçeklikte oynayacağımız açıklandı. Oyunun geriye kalan kısmı ise tek ekranda geçecek.

Yayınlanan yeni fragmanda ise Anthropoid ve The Queen's Gambit gibi yapımlarda rol alan Marcin Dorocinski'yi görüyoruz .Kendisi oyunda da bulunacak.

The Medium ne yazık ki geçtiğimiz haftalarda 10 Aralık'tan 28 Ocak 2021'e ertelenmişti. Sebebi ise Cyberpunk 2077'nin beklenmedik bir şekilde 10 Aralık'a ertelenmesi. The Medium, 28 Ocak 2021'de Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacak. Oyunun bahsi geçen fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

BİR MEDYUM OL

Yalnızca bu hediyeye sahip olanlara ayrılmış benzersiz psişik yetenekleri kullan. Gerçeklikler arasında seyahat et veya her ikisini de aynı anda keşfet. Out of Body deneyimini kullanarak gerçek dünyadaki benliğinin gidemediği yerleri araştır. Ruhsal dünyadayken öbür dünyaya ait tehlikeler karşısında hayatta kalmak için enerji kalkanları yarat ve güçlü ruh patlamaları yolla.

NELERİN GİZLENDİĞİNİ GÖR

Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ve her şeyin ikinci bir yüze sahip olduğu yetişkinlere hitap eden ve ahlaki belirsizlikteki bir hikâyenin içine gir. Bir medyum olarak diğerlerinden daha fazla görüyor, duyuyor ve deneyimliyorsun. Ayrıca her yeni perspektif ile Niwa tatil köyünde neler yaşandığı ile ilgili algını değiştireceksin.

İKİ DÜNYADA AYNI ANDA OYNA

Aynı anda görüntülenen iki dünyada birden oynanılan, daha önce görülmemiş bir oynanış. Fiziksel ve ruhsal dünyayı eş zamanlı olarak keşfet ve iki gerçeklikli bilmeceleri çözmek, yeni yollar açmak ve geçmiş olayların anılarını canlandırmak için bu iki dünya arasındaki etkileşimi kullan.

BEKSINSKI'DEN İLHAM ALAN KARANLIK BİR GERÇEKLİĞE GİR

The Medium'un ruhsal dünyası bizim gerçekliğimizin karanlık bir yansıması, cezasız kalmış kötülüklerimizin, kötü dürtülerimizin ve alçak sırlarımızın kendini açığa vurduğu ve bir şekil aldığı korkunç ve rahatsız edici bir yer. Bu dünya özgün ve çarpıcı derecede uğursuz tarzı ile uluslararası tanınırlığa sahip Polonyalı distopik sürrealist ressam Zdzislaw Beksinski'nin tablolarından alınan ilham ile ortaya çıktı ve tasarlandı.

YAMAOKA VE REIKOWSKI'NİN MÜZİKLERİ

Akira Yamaoka ve Arkadiusz Reikowski tarafından ortaklaşa oluşturulan orijinal 'ikili' oyun müzikleri sayesinde oyunun rahatsız edici ve bunaltıcı atmosferini sonuna kadar yaşa. Silent Hill serisinin müzikleri ile tanınan efsanevi Japon besteci Yamaoka-san ve Hollywood Music in Media Awards adayı olmuş, Blair Witch, Layers of Fear ve Observer gibi eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan korku oyunlarında çalışmış Reikowski. Şimdi The Medium'un müzikleri ve şarkıları için yaratıcı güçlerini bir araya getirdiler.

