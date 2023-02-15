Geekbench 6 indirmeye sunuldu

Tam Boyutta Gör Mobil ve masa üstü sistemlerin sevilen benchmark testlerinden Geekbench, bu hafta altıncı sürümü ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Geekbench 6 sürücümü gerçek hayat testlerine odaklanıyor.

Geekbench 6 neler sunuyor?

4 yıl aradan sonra gelen Geekbench 6 versiyonunda modern donanımlar ve günümüzün modern iş yükleri destekleniyor. Yeni olarak arka plan bulanıklaştırma, fotoğraf filtreleri, yapay zekâ nesne algılama, metin işleme ve metadata etiketleme şeklinde testler eklenmiş.

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Ayrıca grafik biriminin bu iş yüklerine verdiği cevabı da daha etkili bir şekilde ölçebilecek. Böylece sistem karşılaştırmalarının daha doğru bir şekilde yapılabileceği belirtiliyor. Diğer taraftan çoklu çekirdek testlerinin gerçek hayat senaryolarına göre optimize edildiği ve çekirdeklerin iş yüklerini nasıl paylaştığının daha iyi anlaşılacağı da belirtilmiş. Mobil ve masaüstü cihazlar için indirmeye sunulan Geekbench 6 testinin Pro versiyonunda da yüzde 20 indirim yapıldı.

Geekbench 6

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