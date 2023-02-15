Geekbench 6 indirmeye sunuldu

Geekbench 6 neler sunuyor?
4 yıl aradan sonra gelen Geekbench 6 versiyonunda modern donanımlar ve günümüzün modern iş yükleri destekleniyor. Yeni olarak arka plan bulanıklaştırma, fotoğraf filtreleri, yapay zekâ nesne algılama, metin işleme ve metadata etiketleme şeklinde testler eklenmiş.
Ayrıca grafik biriminin bu iş yüklerine verdiği cevabı da daha etkili bir şekilde ölçebilecek. Böylece sistem karşılaştırmalarının daha doğru bir şekilde yapılabileceği belirtiliyor. Diğer taraftan çoklu çekirdek testlerinin gerçek hayat senaryolarına göre optimize edildiği ve çekirdeklerin iş yüklerini nasıl paylaştığının daha iyi anlaşılacağı da belirtilmiş. Mobil ve masaüstü cihazlar için indirmeye sunulan Geekbench 6 testinin Pro versiyonunda da yüzde 20 indirim yapıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah