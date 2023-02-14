YouTube müzik paylaşımı ABD’de başlıyor

Tam Boyutta Gör Yıllarca platformda özgün içerik veya taklit edilmeyen içerik konusuna özen gösteren YouTube, kısa video Shorts hizmetinin başlaması ile birlikte politikalarında da değişikliğe gidiyor.

YouTube Creator Music nedir?

YouTube Creator Music platformun yeni bir gelir elde etme yöntemi olarak dikkat çekiyor. İçerik üreticileri videolarda kullandıkları müzikler için sahibine lisans bedeli ödeyecek ya da reklam gelirlerinden pay verecek.

YouTube reklam engelleme nasıl yapılır? 4 ay önce eklendi

Üretici bedelini ödedikten veya gelir paylaşmasını kabul ettikten sonra parçayı indirerek videolarına entegre edebilecek. Lisanslar sadece videolar için ve canlı yayınlar için kullanılmayacak. Hak sahibi parçanın lisans durumunu belirleyebilecek.

Hem platformdaki lisans ihlallerini azaltmak hem de sanatçılara gelir sağlamak amacında olan müzik paylaşımı bir katalog halinde sunulacak. İlk etapta ABD’de başlayan katalog, masaüstü YouTube Studio versiyonunda ses düzenleme alanında bulunabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.