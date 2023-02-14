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    Anlık Bildirim

    YouTube müzik paylaşımı ABD’de başlıyor

    YouTube içerik üreticileri hoşlarına giden bir parçayı ücretli katalogdan satın alabilecek veya reklamdan elde ettiği geliri bedeli karşılığı hak sahibine paylaşacak. 
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    YouTube Tam Boyutta Gör
    Yıllarca platformda özgün içerik veya taklit edilmeyen içerik konusuna özen gösteren YouTube, kısa video Shorts hizmetinin başlaması ile birlikte politikalarında da değişikliğe gidiyor.

    YouTube Creator Music nedir?

    YouTube Creator Music platformun yeni bir gelir elde etme yöntemi olarak dikkat çekiyor. İçerik üreticileri videolarda kullandıkları müzikler için sahibine lisans bedeli ödeyecek ya da reklam gelirlerinden pay verecek.

    Üretici bedelini ödedikten veya gelir paylaşmasını kabul ettikten sonra parçayı indirerek videolarına entegre edebilecek. Lisanslar sadece videolar için ve canlı yayınlar için kullanılmayacak. Hak sahibi parçanın lisans durumunu belirleyebilecek.

    Hem platformdaki lisans ihlallerini azaltmak hem de sanatçılara gelir sağlamak amacında olan müzik paylaşımı bir katalog halinde sunulacak. İlk etapta ABD’de başlayan katalog, masaüstü YouTube Studio versiyonunda ses düzenleme alanında bulunabiliyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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