YouTube müzik paylaşımı ABD’de başlıyor

YouTube Creator Music nedir?
YouTube Creator Music platformun yeni bir gelir elde etme yöntemi olarak dikkat çekiyor. İçerik üreticileri videolarda kullandıkları müzikler için sahibine lisans bedeli ödeyecek ya da reklam gelirlerinden pay verecek.
Üretici bedelini ödedikten veya gelir paylaşmasını kabul ettikten sonra parçayı indirerek videolarına entegre edebilecek. Lisanslar sadece videolar için ve canlı yayınlar için kullanılmayacak. Hak sahibi parçanın lisans durumunu belirleyebilecek.
Hem platformdaki lisans ihlallerini azaltmak hem de sanatçılara gelir sağlamak amacında olan müzik paylaşımı bir katalog halinde sunulacak. İlk etapta ABD’de başlayan katalog, masaüstü YouTube Studio versiyonunda ses düzenleme alanında bulunabiliyor.
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah