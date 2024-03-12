Tam Boyutta Gör Apple'ın A18 Pro işlemcisi bu yılın sonlarında piyasada olacak ve muhtemelen yalnızca iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'e güç verecek. Daha ucuz modellerde ise A17 Pro yer alacak. Ancak yeni işlemcinin performans kazanımının sınırlı olacağı iddia ediliyor.

X platformunda yer alan negativeonehero isimli kullanıcının iddiasına göre A18 Pro, önceki modele göre yalnızca %10 seviyesinde performans artışı sunacak. Bu da, A18 Pro'nun Geekbench 6'da çok çekirdekte 9000'in biraz altında puan alacağı anlamına geliyor.

Rakipleri 10 bin puanı geçebilir

Apple'ın rakipleri Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 ise iddialı geliyor. Snapdragon 8 Gen 4, daha önceki bir Geekbench 6 sızıntısına göre 10.000 puanın üstüne çıkacak. MediaTek'in Dimensity 9400'ünin de 10.000 puan eşiğini aşacağı iddia ediliyor. Eğer, rakamlar doğruysa bu nesilde Apple performans anlamında rakiplerinin gerisinde kalabilir. Tek çekirdekte ise Apple A18, klasik olarak rakiplerinden daha yüksek puan elde etmeye devam edecek gibi görünüyor.

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Apple, A18 Pro'nun çok çekirdek performansını, daha fazla batarya ömrü sağlamak için kasıtlı olarak kısıtlamış olabilir. Bununla birlikte Apple'ın çip geliştirme biriminden son yıllarda yetenekli mühendislerin ayrılması da Apple'ın çip gelişimini yavaşlatmış olması mümkün. Henüz işlemciler piyasada olmadığı için ortaya çıkan rakamlara şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

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Apple A18 Pro, rakiplerinin gerisinde kalabilir