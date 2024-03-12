Apple A18 Pro, rakiplerinin gerisinde kalabilir

X platformunda yer alan negativeonehero isimli kullanıcının iddiasına göre A18 Pro, önceki modele göre yalnızca %10 seviyesinde performans artışı sunacak. Bu da, A18 Pro'nun Geekbench 6'da çok çekirdekte 9000'in biraz altında puan alacağı anlamına geliyor.
Rakipleri 10 bin puanı geçebilir
Apple'ın rakipleri Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 ise iddialı geliyor. Snapdragon 8 Gen 4, daha önceki bir Geekbench 6 sızıntısına göre 10.000 puanın üstüne çıkacak. MediaTek'in Dimensity 9400'ünin de 10.000 puan eşiğini aşacağı iddia ediliyor. Eğer, rakamlar doğruysa bu nesilde Apple performans anlamında rakiplerinin gerisinde kalabilir. Tek çekirdekte ise Apple A18, klasik olarak rakiplerinden daha yüksek puan elde etmeye devam edecek gibi görünüyor.
Apple, A18 Pro'nun çok çekirdek performansını, daha fazla batarya ömrü sağlamak için kasıtlı olarak kısıtlamış olabilir. Bununla birlikte Apple'ın çip geliştirme biriminden son yıllarda yetenekli mühendislerin ayrılması da Apple'ın çip gelişimini yavaşlatmış olması mümkün. Henüz işlemciler piyasada olmadığı için ortaya çıkan rakamlara şüpheyle yaklaşmakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.