Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench 6 sonucu ortaya çıktı: Apple M3'ü yakalıyor!

X'deki @negativeonehero hesabı tarafından paylaşılan sonuçlara göre Snapdragon 8 Gen 4 tek çekirdekte 2.845 ve çok çekirdekte 10.628 puan alıyor. Çok çekirdekte 7.249 puan alan Snapdragon 8 Gen 3 ile karşılaştırıldığında Snapdragon 8 Gen 4 yüzde 46 daha hızlı. Antutu Benchmark testinde ise çipset 3 milyon puanın üstüne çıkmayı başarıyor.
Apple'ın M3'ü ile karşılaştırıldığında Snapdragon 8 Gen 4 hemen hemen aynı sonuçları elde ediyor. Qualcomm'un kendi özel çekirdeklerine geçmesi performans anlamında çok büyük kazanım getirecek gibi görünüyor. Tabi işlemcinin güç tüketimini bilmediğimiz için tam anlamıyla doğru bir kıyaslama yapmak doğru olmayacaktır. Ancak tüm bu performans kazanımlarının müşterilere bir maliyeti olacak. Yeni Oryon/Phoenix çekirdeklerinin çok daha büyük, dolayısıyla maliyetli olacağı belirtiliyor.
Sonuçların gerçek olup olmadığını bilmiyoruz ancak, Snapdragon 8 Gen 4'ün, yeni özel çekirdekleri ve gelişmiş 3nm üretim süreciyle iddialı bir işlemci olacağı kesin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.