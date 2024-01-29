Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench 6 sonucu ortaya çıktı: Apple M3'ü yakalıyor!

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un özel çekirdek tasarımıyla gelecek olan Snapdragon 8 Gen 4'e dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak işlemciye ait olduğu iddia edilen Geekbench 6 test sonuçları ortaya çıktı.

X'deki @negativeonehero hesabı tarafından paylaşılan sonuçlara göre Snapdragon 8 Gen 4 tek çekirdekte 2.845 ve çok çekirdekte 10.628 puan alıyor. Çok çekirdekte 7.249 puan alan Snapdragon 8 Gen 3 ile karşılaştırıldığında Snapdragon 8 Gen 4 yüzde 46 daha hızlı. Antutu Benchmark testinde ise çipset 3 milyon puanın üstüne çıkmayı başarıyor.

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre, Dimensity 9300 gibi Snapdragon 8 Gen 4 de verimlilik çekirdeklerine sahip olmayacak. Çipset TSMC'nin 3nm 'N3E' sürecinde üretileceği için verimlilik çekirdeklerine sahip olmaması güç tüketimi açısından negatif etkide bulunmayabilir.

Snapdragon 8 Gen 4 için geri sayım başladı! 4GHz'e ulaşacak 2 gün önce eklendi

Apple'ın M3'ü ile karşılaştırıldığında Snapdragon 8 Gen 4 hemen hemen aynı sonuçları elde ediyor. Qualcomm'un kendi özel çekirdeklerine geçmesi performans anlamında çok büyük kazanım getirecek gibi görünüyor. Tabi işlemcinin güç tüketimini bilmediğimiz için tam anlamıyla doğru bir kıyaslama yapmak doğru olmayacaktır. Ancak tüm bu performans kazanımlarının müşterilere bir maliyeti olacak. Yeni Oryon/Phoenix çekirdeklerinin çok daha büyük, dolayısıyla maliyetli olacağı belirtiliyor.

Sonuçların gerçek olup olmadığını bilmiyoruz ancak, Snapdragon 8 Gen 4'ün, yeni özel çekirdekleri ve gelişmiş 3nm üretim süreciyle iddialı bir işlemci olacağı kesin.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench 6 sonucu ortaya çıktı