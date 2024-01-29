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    Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench 6 sonucu ortaya çıktı: Apple M3'ü yakalıyor!

    Qualcomm'un özel çekirdek tasarımıyla gelecek olan Snapdragon 8 Gen 4'e ait olduğu iddia edilen Geekbench 6 sonuçları ortaya çıktı. Sonuçlara göre işlemci Apple M3'e denk bir performans gösteriyor.
    Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench 6 sonucu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un özel çekirdek tasarımıyla gelecek olan Snapdragon 8 Gen 4'e dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak işlemciye ait olduğu iddia edilen Geekbench 6 test sonuçları ortaya çıktı.

    X'deki @negativeonehero hesabı tarafından paylaşılan sonuçlara göre Snapdragon 8 Gen 4 tek çekirdekte 2.845 ve çok çekirdekte 10.628 puan alıyor. Çok çekirdekte 7.249 puan alan Snapdragon 8 Gen 3 ile karşılaştırıldığında Snapdragon 8 Gen 4 yüzde 46 daha hızlı. Antutu Benchmark testinde ise çipset 3 milyon puanın üstüne çıkmayı başarıyor.

    Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench 6 sonucu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre, Dimensity 9300 gibi Snapdragon 8 Gen 4 de verimlilik çekirdeklerine sahip olmayacak. Çipset TSMC'nin 3nm 'N3E' sürecinde üretileceği için verimlilik çekirdeklerine sahip olmaması güç tüketimi açısından negatif etkide bulunmayabilir.

    Apple'ın M3'ü ile karşılaştırıldığında Snapdragon 8 Gen 4 hemen hemen aynı sonuçları elde ediyor. Qualcomm'un kendi özel çekirdeklerine geçmesi performans anlamında çok büyük kazanım getirecek gibi görünüyor. Tabi işlemcinin güç tüketimini bilmediğimiz için tam anlamıyla doğru bir kıyaslama yapmak doğru olmayacaktır. Ancak tüm bu performans kazanımlarının müşterilere bir maliyeti olacak. Yeni Oryon/Phoenix çekirdeklerinin çok daha büyük, dolayısıyla maliyetli olacağı belirtiliyor.

    Sonuçların gerçek olup olmadığını bilmiyoruz ancak, Snapdragon 8 Gen 4'ün, yeni özel çekirdekleri ve gelişmiş 3nm üretim süreciyle iddialı bir işlemci olacağı kesin.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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