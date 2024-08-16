Geekbench artık yapay zeka performansını da ölçecek

Geekbench AI çıktı
Makine öğrenimi, derin öğrenme ve yapay zeka merkezli iş yükleri için test metodolojilerine sahip olan Geekbench AI, esasında 2021 yılından bu yana geliştiriliyordu. O zamanlar Geekbench ML olarak adlandırılan araç bariz nedenlerden dolayı adını “AI” olarak değiştirdi.
Esasında bir cihazın yapay zeka performansını ölçmek geleneksel CPU ve GPU performansını ölçmek kadar kolay değil. Geliştiriciye göre bu süreç zor zira ölçmek istediğiniz performans için hangi testlerin en önemli olduğunu belirlemek karmaşık. Geliştirici bunun için sektördeki yazılım ve donanım mühendisleriyle detaylı görüşmeler yaptığını ve en doğru kıstasları seçtiklerini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.