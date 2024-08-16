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    Anlık Bildirim

    Geekbench artık yapay zeka performansını da ölçecek

    Geekbench geliştiricisi Primate Labs kısa bir süre önce Geekbench AI 1.0’ı yayınladı. Artık sisteminizin yapay zekadaki performansını kriterlere göre ölçmek mümkün.
    Geekbench artık yapay zeka performansını da ölçecek Tam Boyutta Gör
    Geekbench geliştiricisi Primate Labs kısa bir süre önce yapay zeka ağırlıklı iş yükleri özelinde sistemlerin performansını değerlendirmek için yeni bir araç yayınladı. Yayınlanan Geekbench AI 1.0 ile birlikte bir cihazın CPU, GPU ve NPU'sunu (nöral işlem birimi) ölçerek makine öğrenimi uygulamalarında ne kadar yetenekli olduğu belirlenecek.

    Geekbench AI çıktı

    Makine öğrenimi, derin öğrenme ve yapay zeka merkezli iş yükleri için test metodolojilerine sahip olan Geekbench AI, esasında 2021 yılından bu yana geliştiriliyordu. O zamanlar Geekbench ML olarak adlandırılan araç bariz nedenlerden dolayı adını “AI” olarak değiştirdi.

    Esasında bir cihazın yapay zeka performansını ölçmek geleneksel CPU ve GPU performansını ölçmek kadar kolay değil. Geliştiriciye göre bu süreç zor zira ölçmek istediğiniz performans için hangi testlerin en önemli olduğunu belirlemek karmaşık. Geliştirici bunun için sektördeki yazılım ve donanım mühendisleriyle detaylı görüşmeler yaptığını ve en doğru kıstasları seçtiklerini söylüyor.

    Geekbench artık yapay zeka performansını da ölçecek Tam Boyutta Gör
    Bu bağlamda farklı donanımların yapay zeka ile ilgili farklı görevlere nasıl tepki verdiğini keşfetmek için Geekbench AI, ONNX, CoreML, TensorFlow Lite ve OpenVINO gibi farklı çerçeveleri destekleyerek performansı hem doğruluk hem de hıza göre değerlendiriyor. Değerlendirmelerden sonra üç ayrı puan oluşturuluyor. Bu puanlar aynı zamanda çıktıların gerçeğe ne kadar yakın olduğunu değerlendirmek için de kullanılıyor. Elbette modelin yapması gereken şeyi ne kadar doğru yapabildiğini belirlemek zor bir iş dediğimiz gibi. Bunun için gerçek dünya verileri ile Geekbench AI verilerini kıyaslayarak bir korelasyon ve standart bulmak gerekecek. Kendiniz denemek istiyorsanız kaynakça kısmındaki ikinci bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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