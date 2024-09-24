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    Snapdragon 8 Gen 4'lü Galaxy S25 Ultra'nın Geekbench skoru ortaya çıktı: A18 Pro'yu geçiyor!

    Samsung Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle Geekbench üzerinde göründü. Telefon etkileyici performans değeriyle Apple'ın A18 Pro'sunu çok çekirdek testinde geride bırakmayı başarıyor.
    Galaxy S25 Ultra'nın Geekbench skoru ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung 'un yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Galaxy S25 UltraSnapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle Geekbench üzerinde göründü. Telefon etkileyici performans değeriyle Apple'ın A18 Pro'sunu geride bırakmayı başarıyor.

    Snapdragon 8 Gen 4, Apple A18 Pro'yu geride bırakıyor

    Galaxy S25 Ultra'nın Geekbench skoru ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un kendi tasarımı performans çekirdeklerine sahip olan Snapdragon 8 Gen 4, selefine göre tek çekirdek performansında önemli bir gelişim gösteriyor. Buna göre, Galaxy S25 Ultra üzerinde çalışan işlemci tek çekirdekte 3.069, çok çekirdekte 9.080 puan elde ediyor. iPhone 16 Pro'ya güç veren Apple A18 Pro ile skorları kıyasladığımızda, Snapdragon 8 Gen 4 tek çekirdek skorunda rakibinin gerisinde kalırken, çok çekirdekte geçmeyi başarıyor.  Apple A18 Pro, platformun tek çekirdek testinden 3.409, çokluçekirdek testinden ise 8.492 puan almıştı.

    Ancak, Snapdragon 8 Gen 4'ün daha önce OnePlus 13 üzerinde daha yüksek skorlar elde ettiğini ve çok çekirdekte 10.000 puanın üzerine çıktığını görmüştük. Burada Samsung, verimliliği korumak adına saat hızını düşürmüş görünüyor.

    Teste konu olan Galaxy S25 Ultra, 12 GB RAM'e ve 2 + 6 çekirdek dizilimine sahip. İki performans çekirdeği 4,20 GHz'de çalışırken, verimlilik çekirdekleri 2,90 GHz'de çalışıyor. OnePlus 13'te ise bu hızlar sırasıyla 4,32 GHz ve 3,53 GHz düzeyindeydi.

    Bu rakamlar test örneklerine ait olduğu için gerçek skorların değişebileceği unutulmamalı. Galaxy S25 Ultra'nın önümüzdeki senenin başında tanıtılması bekleniyor, dolayısıyla o zamana kadar yapılacak optimizasyonlar skorları daha da yukarı çekebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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