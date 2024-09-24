Snapdragon 8 Gen 4'lü Galaxy S25 Ultra'nın Geekbench skoru ortaya çıktı: A18 Pro'yu geçiyor!

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Tam Boyutta Gör Samsung 'un yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle Geekbench üzerinde göründü. Telefon etkileyici performans değeriyle Apple'ın A18 Pro'sunu geride bırakmayı başarıyor.

Snapdragon 8 Gen 4, Apple A18 Pro'yu geride bırakıyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un kendi tasarımı performans çekirdeklerine sahip olan Snapdragon 8 Gen 4, selefine göre tek çekirdek performansında önemli bir gelişim gösteriyor. Buna göre, Galaxy S25 Ultra üzerinde çalışan işlemci tek çekirdekte 3.069, çok çekirdekte 9.080 puan elde ediyor. iPhone 16 Pro'ya güç veren Apple A18 Pro ile skorları kıyasladığımızda, Snapdragon 8 Gen 4 tek çekirdek skorunda rakibinin gerisinde kalırken, çok çekirdekte geçmeyi başarıyor. Apple A18 Pro, platformun tek çekirdek testinden 3.409, çokluçekirdek testinden ise 8.492 puan almıştı.

Ancak, Snapdragon 8 Gen 4'ün daha önce OnePlus 13 üzerinde daha yüksek skorlar elde ettiğini ve çok çekirdekte 10.000 puanın üzerine çıktığını görmüştük. Burada Samsung, verimliliği korumak adına saat hızını düşürmüş görünüyor.

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Teste konu olan Galaxy S25 Ultra, 12 GB RAM'e ve 2 + 6 çekirdek dizilimine sahip. İki performans çekirdeği 4,20 GHz'de çalışırken, verimlilik çekirdekleri 2,90 GHz'de çalışıyor. OnePlus 13'te ise bu hızlar sırasıyla 4,32 GHz ve 3,53 GHz düzeyindeydi.

Bu rakamlar test örneklerine ait olduğu için gerçek skorların değişebileceği unutulmamalı. Galaxy S25 Ultra'nın önümüzdeki senenin başında tanıtılması bekleniyor, dolayısıyla o zamana kadar yapılacak optimizasyonlar skorları daha da yukarı çekebilir.

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