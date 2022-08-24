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    Çinli Geely, ilk yarıda elektrikli araç satışlarını yüzde 500'den fazla artırdı

    Volvo, Polestar, Geometry ve Zeekr gibi markaların sahibi olan Geely'nin toplam satışları ilk yarıda düşmesine rağmen şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçlar günü kurtardı.
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    Geely, elektrikli araç satışlarını yüzde 500'den fazla artırdı
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    Çinli otomotiv devi Geely, yılın ilk yarısında PHEV yani şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araç satışlarının büyük oranda arttığını duyurdu. Ayrıca şirketin gelirleri de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 58.12 milyar Yuan (8.5 milyar Dolar) seviyesine yükseldi.

    Şirketin açıkladığı verilere göre, 2022'nin ilk yarısında PHEV ve elektrikli araç satışları yüzde 398 oranında artarak 109.000 adete yükseldi. Tamamen elektrikli araç satışları ise başlı başına yüzde 520 artışla 13.851 adetten (2021 ilk yarı) 85.820 adete (2022 ilk yarı) çıktı. Son dönemde elektrifikasyonu odağına alan Çinli üretici, Volvo, Polestar, Geometry, Zeekr ve Jidu gibi markaları bünyesinde barındırıyor.

    Geely, ilk yarıda PHEV'lere kıyasla daha çok tamamen elektrikli araç satmış Öyle ki bu modeller arasında elektriklilerin payının yüzde 69 olduğu belirtiliyor. Şirketin elektrikli araç ve PHEV satışları artmasına rağmen toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında azalmış. Bunda içten yanmalı motorlu (ICE) araçlar özelindeki yüzde 20'lik düşüşün payı büyük. Şirket bu durumu elektrikli olmayan modellere yönelik ilginin düşmesine ve hala devam eden Covid-19 kısıtlamalarına bağlıyor.

    Son olarak, şirketin gelirlerindeki artışa rağmen net kârının yüzde 35 civarında düştüğünü görüyoruz. Bu durumun elektrikli araçların kâr marjının hala ICE modellerle aynı olmamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak şirket elektrikli araçlarda kârlılık konusunda Geometry ve Zeekr markalarına fazlasıyla güveniyor. Bu noktada özellikle Zeekr markasının daha premium bir konumda olduğunu söylemekte fayda var.

    Şirket ayrıca Radar adını verdiği marka ile doğa kaçamaklarına uygun elektrikli pickup ve SUV modeller çıkaracağını duyurmuştu. Söz konusu markanın ilk ürünü olan RD6 pickup'ı buradaki haberimizden inceleyebilirsiniz.

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