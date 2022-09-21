Geely, elektrikli araçlar için yeni şarj teknolojisini duyurdu: 5 dakikada 300 km menzil

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Elektrikli araçlarla ilgili en büyük handikaplardan biri de hiç kuşku yok ki yavaş şarj olmalarıdır. Geely'nin teknolojisi uygulanabilir olduğunu kanıtlarsa, elektrikli araçların pazardaki konumunu büyük ölçüde güçlendirebilir.

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Geely, yan kuruluşu Viridi E-mobility Technology (VREMT) tarafından geliştirilen 600 kilovatlık şarj cihazını tanıttı. Cihaz zaten seri üretime hazır, ancak şimdiye kadar sadece bir elektrikli otomobil bu hızda şarj olabiliyor.

Seri üretime hazır

Bu tür bir şarjın, otomobilin 300 km'lik enerji rezervini sadece beş dakikada yenileyebildiği iddia ediliyor. Çin'de gerekli testleri çoktan geçti ve seri üretime hazır. Ancak çoğu modern elektrikli aracın pilleri bu kadar güçlü şarja uyarlanmamış durumda.

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Geely, yeni teknolojinin teknik ayrıntılarını açıklamadı. Buna karşılık, Çin'de Ağustos ayında tanıtılan XPeng Motors şarj cihazı 480 kilovat kapasiteye sahip ve aynı beş dakikada 200 kilometre menzil için enerji sağlayabiliyor. Öte yandan Tesla Supercharger'ların 150-250, Avrupa Ionity şarj istasyonlarının 350, ABB'nin ise 450 kilovat kapasiteye sahip olduğunu belirtelim.

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Geely, elektrikli araçlar için yeni şarj teknolojisini duyurdu