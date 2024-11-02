GeForce Now'a 17 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

GeForce Now'a 9 yeni oyun ekleniyor
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Dragon Age: The Veilguard, Life Is Strange: Double Exposure, Resident Evil 4, Metal Slug Tactics, Farming Simulator 25, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve Star Wars Outlaws başta olmak üzere 17 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde ücretsiz (1 saat tekrarlanabilir oturumla sınırlı) veya aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL , 1.580TL ve 2.880 TL. Ayrıca platformun Deneme Paketi ve Aylık Gündüz Paketi gibi süreli Premium paketleri de mevcut.
- Life Is Strange: Double Exposure (Steam, Xbox, Microsoft store)
- Dragon Age: The Veilguard (Steam, EA App)
- Resident Evil 4 (Steam)
- Resident Evil 4 Chainsaw Demo (Steam)
- VRChat (Steam)
- Metal Slug Tactics (Steam, 5 Kasım)
- Planet Coaster 2 (Steam, 6 Kasım)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (Steam, 6 Kasım)
- Empire of the Ants (Steam, 7 Kasım)
- Unrailed 2: Back on Track (Steam, 7 Kasım)
- Farming Simulator 25 (Steam, 12 Kasım)
- Sea Power: Naval Combat in the Missile Age (Steam, 12 Kasım)
- Industry Giant 4.0 (NSteam, 15 Kasım)
- Towers of Aghasba (Steam, 19 Kasım)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ( Steam, Xbox, PC Game Pass, 20 Kasım)
- Star Wars Outlaws (Steam, 21 Kasım)
- Dungeons & Degenerate Gamblers (Steam)
- Headquarters: World War II (Steam)
- PANICORE (Steam)
- Slime Rancher (Steam)
- Sumerian Six (Steam)
- TCG Card Shop Simulator (Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über