GeForce Now'a 17 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Life Is Strange: Double Exposure, Dragon Age: The Veilguard ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 9 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Dragon Age: The Veilguard, Life Is Strange: Double Exposure, Resident Evil 4, Metal Slug Tactics, Farming Simulator 25, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve Star Wars Outlaws başta olmak üzere 17 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde ücretsiz (1 saat tekrarlanabilir oturumla sınırlı) veya aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL , 1.580TL ve 2.880 TL. Ayrıca platformun Deneme Paketi ve Aylık Gündüz Paketi gibi süreli Premium paketleri de mevcut.

Life Is Strange: Double Exposure (Steam, Xbox, Microsoft store)

Dragon Age: The Veilguard (Steam, EA App)

Resident Evil 4 (Steam)

Resident Evil 4 Chainsaw Demo (Steam)

VRChat (Steam)

Metal Slug Tactics (Steam, 5 Kasım)

Planet Coaster 2 (Steam, 6 Kasım)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (Steam, 6 Kasım)

Empire of the Ants (Steam, 7 Kasım)

Unrailed 2: Back on Track (Steam, 7 Kasım)

Farming Simulator 25 (Steam, 12 Kasım)

Sea Power: Naval Combat in the Missile Age (Steam, 12 Kasım)

Industry Giant 4.0 (NSteam, 15 Kasım)

Towers of Aghasba (Steam, 19 Kasım)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ( Steam, Xbox, PC Game Pass, 20 Kasım)

Star Wars Outlaws (Steam, 21 Kasım)

Dungeons & Degenerate Gamblers (Steam)

Headquarters: World War II (Steam)

PANICORE (Steam)

Slime Rancher (Steam)

Sumerian Six (Steam)

TCG Card Shop Simulator (Steam)

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