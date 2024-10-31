Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

- Epic Games'te haftanın ücretsizi: Ghostwire: Tokyo ve Witch It
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- 31 Ekim - 7 Kasım
- Yorumlar
Epic Games'te haftanın ücretsizi: Ghostwire: Tokyo ve Witch It
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Ghostwire: Tokyo ve Witch It geçtiğimiz dakikarda erişime açıldı. Bunlar arasından Witch it, çok oyunculu bir saklambaç oyunu. Tango Gameworks tarafından geliştirilen Ghostwire: Tokyo ise, özellikle sıra dışı oynanış mekanikleri ve atmosferi ile öne çıkan bir aksiyon-macera oyunu. Bethesda Game Studios tarafından yayınlanan oyun, bir dönemin en çok beklenen oyunları arasında yer alıyordu.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Ghostwire: Tokyo ve Witch It, 31 Ekim Türkiye saati ile 18:00'dan 7 Kasım'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Dolayısıyla eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
31 Ekim - 7 KasımBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D