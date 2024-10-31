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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Ghostwire: Tokyo ve Witch It

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Ghostwire: Tokyo ve Witch It geçtiğimiz dakikarda erişime açıldı. Bunlar arasından Witch it, çok oyunculu bir saklambaç oyunu. Tango Gameworks tarafından geliştirilen Ghostwire: Tokyo ise, özellikle sıra dışı oynanış mekanikleri ve atmosferi ile öne çıkan bir aksiyon-macera oyunu. Bethesda Game Studios tarafından yayınlanan oyun, bir dönemin en çok beklenen oyunları arasında yer alıyordu.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Ghostwire: Tokyo ve Witch It, 31 Ekim Türkiye saati ile 18:00'dan 7 Kasım'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Dolayısıyla eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

31 Ekim - 7 Kasım

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Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı!