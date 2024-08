GeForce Now'a 5 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Psychonauts 1&2, Car Manufacture ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 5 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Psychonauts, Psychonauts 2, Car Manufacture, shapez 2ve Level Zero: Extraction olmak üzere beş yeni oyun ekleniyor. Ayrıca GeForce Now, World of Warcraft oyuncuları için artık CurseForge eklentileri üzerinden mod desteği sunuyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihleri şu şekilde olacak;

Level Zero: Extraction (Steam, 13 Ağustos)

shapez 2 (Steam, 15 Ağustos)

Car Manufacture (Steam)

Psychonauts (Steam)

Psychonauts 2 (Steam, Xbox, PC Game Pass)

GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde aylık 170 TL (indirimli) ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise kısa süreliğine 400 TL, 790 TL ve 1.440 TL. Kampanyanın 18 Ağustos tarihinde sonlanacağını hatırlatalım.

