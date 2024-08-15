GeForce Now'a 5 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

GeForce Now'a 5 yeni oyun ekleniyor
Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Psychonauts, Psychonauts 2, Car Manufacture, shapez 2ve Level Zero: Extraction olmak üzere beş yeni oyun ekleniyor. Ayrıca GeForce Now, World of Warcraft oyuncuları için artık CurseForge eklentileri üzerinden mod desteği sunuyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihleri şu şekilde olacak;
- Level Zero: Extraction (Steam, 13 Ağustos)
- shapez 2 (Steam, 15 Ağustos)
- Car Manufacture (Steam)
- Psychonauts (Steam)
- Psychonauts 2 (Steam, Xbox, PC Game Pass)
GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde aylık 170 TL (indirimli) ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise kısa süreliğine 400 TL, 790 TL ve 1.440 TL. Kampanyanın 18 Ağustos tarihinde sonlanacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.